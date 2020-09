Carreras puso en funciones a nuevos funcionarios en Río Negro

Esta mañana, la gobernadora Arabela Carreras puso en funciones al ex ministro Gastón Pérez Estevan como Fiscal de Estado y, luego, a Bettiana Minor a cargo de la flamante Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia.

Ambas asunciones -que se dieron en el Patio de la Jefatura- se concretan después que el viernes la Legislatura avalara la designación de Pérez Estevan y que modificara la estructura de la cartera que asumió Minor, que pasó de ministerio a Secretaría de Estado.

En declaraciones al periodismo, Carreras insistió que esa reforma no significará ningún cambio y que todo sigue igual. Minor era secretaría de Justicia con Pérez Estevan y su promoción no pudo ser a ministra porque no cumple con la residencia mínima exigida por la Constitución provincial.

En el acto también participó el vicegobernador Alejandro Palmieri; el presidente de la bancada del oficialismo, Facundo López; el Procurador General, Jorge Crespo, el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, entre ministros y otros funcionarios provinciales.