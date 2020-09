La Legislatura de Río Negro avaló a Pérez Estevan para Fiscal de Estado

La bancada del oficialismo logró en la Legislatura que se ratifique al exministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan en la designación de Fiscal de Estado de Río Negro.

Este aval se logró frente al rechazo pleno del bloque del Frente de Todos, que entendió que el ex ministro de Seguridad y Justicia no cumple con las condiciones para llegar a la titularidad del órgano de control.

El macrista Juan Martín apoyó el nombramiento por corresponde a una facultad de la gobernadora Arabela Carreras y “somos respetuosos de las mayorías”.

La ratificación reunió 28 adhesiones. La primera defensa de Pérez Estevan partió del miembro informante del oficialismo, Lucas Pica, aludiendo a las cualidades del candidato y “la confianza” de la gobernadora. Anticipándose a la oposición del FdT, el legislador consideró que “quieren cogobernar” y no se respeta a la mayoría.

Desde el Frente de Todos, Marcelo Mango aclaró que solamente no acuerdan con el candidato y no niegan ninguna facultad de la mandataria. Utilizó un argumento de Pica, referido a que la oposición siempre apoyó la propuesta del Fiscal desde el 2011, y resaltó que les “debería llamar la atención” esa excepcionalidad del rechazo, a partir de las diferencias de la postulación de Pérez Estevan. Aún así, Mango consideró que, al final, “es bueno, es valorable, que no siga al frente de Seguridad”.

Martín, de Juntos por el Cambio, priorizó que la designación pertenece a la gobernadora y habló de la “doble vara” del Frente de Todos, recordando la promoción de Carlos Zanini como Procurador del Tesoro.

María Eugenia Martini, como titular de la bancada del FdT, insistió en la oposición a Pérez Estevan, con un repaso de cuestionamientos, entre ellos, que “nada se sabe, nada se ha hecho algo en el último año”, en referencia al asesinato del policía Lucas Muñoz.

Finalmente, su par de JSRN, Facundo López reivindicó al propuesto por sus condiciones “técnicas y personales” y, además, porque fue “un excelente ministro”. Respondió a algunas críticas con las que quieren “ensuciarlo” y, luego, censuró la actitud del FdT en Río Negro con una descripción de hechos de la gestión nacional .