Patricia Bullrich defendió las reformas en la AmCham: “Garantizan inversión y seguridad política”

La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, estuvo presente en la AmCham, el evento realizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país, y aseguró que, en el Congreso, «se están planteando leyes que garantizan la inversión privada y dan seguridad política”.

Patricia Bullrich: “La reforma laboral y de glaciares amplían la productividad del país”

En un debate que llevó adelante con el senador Eduardo Vischi, de la Unión Cívica Radical (UCR), a quien le agradeció el apoyo en los proyectos presentados en la Cámara alta, sostuvo que las leyes de Modernización Laboral y Glaciares, recientemente aprobadas, “permiten ampliar la productividad del país”.

“Con la reforma de la Ley de Glaciares se amplía el territorio productivo sin tocar de ninguna manera las cuencas de agua. Sin embargo, nuestro horizonte productivo es mucho más importante, con áreas mucho más amplias para la minería, para los productos frutihortícolas o para el turismo, por ejemplo. Esa es una ley que salió, que ya se votó, que fue realmente importante haberla logrado. En cuanto a la Ley de Modernización Laboral, todos los gobiernos de carácter republicano intentaron algún cambio laboral y ahora se logró. Esta ley no solamente tiene condimentos laborales, sino también de carácter de inversión. Ahora vamos a discutir la Ley de Garantía de la Propiedad Privada porque tiene que parar las usurpaciones. La utilidad pública va a estar totalmente reducida a lo que es absolutamente necesario”, manifestó Bullrich.

Asimismo, indicó que el objetivo que tiene LLA en el Senado, conjuntamente con la Cámara de Diputados, es “lograr que los acuerdos internacionales salgan por unanimidad” para que “no sean cambiados de un gobierno a otro” y puso como ejemplo el acuerdo firmado entre el Mercosur con la Unión Europea que «prácticamente fue votado por unanimidad”, menos por dos votos.

En otro orden, la senadora tuvo lugar para referirse al procedimiento impositivo en la Argentina y aseguró que “no puede haber 24 sistemas distintos” ni tampoco “aduanas internas”: “No puede haber provincias que tengan impuestos mucho más altos que otras”, explicó.

“Tiene que haber una armonización. El federalismo es cooperativo porque el que invierte, lo hace en una nación, aunque vaya a una provincia. Este primer concepto es fundamental para entender que esta cooperación federal debe darse en todos los órdenes. Tenemos diferencias enormes entre las distintas provincias y las municipalidades que convierten impuestos en tasas encubiertas. Por eso, las provincias tenemos que cooperar en orden, en seguridad jurídica, en condiciones de inversión, en impuestos, porque si bajamos impuestos a nivel nacional, hay que bajarlos en las provincias y en las municipalidades. Porque el costo país se forma en los tres niveles. Ese es el gran desafío que tenemos en este momento, un federalismo cooperativo”, planteó.

Para finalizar, le agradeció “a todos los que acompañan los proyectos del Ejecutivo” y remarcó que desde el oficialismo, apoyan y seguirán apoyando los proyectos que presentan otros bloques, “especialmente de la UCR”.

“Ahora ustedes tienen que convertir a las leyes en realidad. La modernización laboral está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense. Anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento… Anímense a armar lo que hoy es muy importante, que es esta capacidad de poder tener el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes; existe la inocencia fiscal. Saquen los dólares de los colchones y de la caja fuerte e inviertan, que la Argentina hoy tiene estabilidad”, concluyó.

NA