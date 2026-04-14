Guillermo Michel: «El peronismo debe dejar de discutir la interna de Buenos Aires y buscar voces nuevas en el interior”

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, analizó la coyuntura de Argentina con una mirada centrada en el federalismo productivo y los proyectos estratégicos del país, como Vaca Muerta. En una radiografía cruda tanto de la gestión de Javier Milei como de la crisis del peronismo, el referente del Frente Renovador aseguró que la única forma de que su espacio vuelva a ser competitivo es dejando de mirar «el ombligo de la provincia de Buenos Aires» y enfocándose en los vectores del interior.

En diálogo con Río Negro Radio, el exdirector de Aduanas advirtió que la política nacional debe reconectarse con los problemas reales del federalismo. “Cuando Macri (por Mauricio) asumió en 2015, el peronismo tenía 17 gobernadores; hoy tenemos 5 o 7. Claramente hemos perdido la conexión con la sociedad”, sentenció Michel.

En un mensaje directo a la conducción de su espacio, sentenció: “Discutir la interna de la provincia de Buenos Aires no le va a solucionar el problema a ningún vecino de todo el país. El peronismo se tiene que ampliar y buscar voces nuevas que representen el interior”.

El «efecto Excel» y el abandono de las rutas

A pesar de su rol opositor, Michel reconoció que Vaca Muerta ha logrado un giro histórico en la balanza comercial, pasando de un déficit de US$10.000 millones en 2022 a un superávit de más de US$7.000 millones en 2025. Sin embargo, denunció que la gestión de Milei está «vaciando» el futuro para mostrar números positivos hoy.

Michel también apuntó contra la parálisis de la reversión del Gasoducto Norte: “Por no terminar esa obra, este año Argentina va a importar 1.200 millones de dólares en gas que podríamos haber cubierto con producción de Vaca Muerta. Es una falta de gestión que termina costando divisas que el país no tiene”.

De la autocrítica y a la «firmeza» de Javier Milei

Ante la consulta de este medio, Michel comparó la capacidad de ejecución actual con la del gobierno anterior. “Rescato la firmeza al momento de gestionar de Milei. Toma una decisión y la ejecuta. A nosotros, en el gobierno anterior, nos faltó eso: teníamos una eterna discusión de las políticas y nunca se terminaba de resolver nada”, confesó, aunque aclaró que no coincide con la mayoría de las decisiones presidenciales.

Para el legislador, esa firmeza tiene un costo social que el oficialismo no mide. “Hay un sobreendeudamiento de las familias que es desesperante. Hoy la gente llega al día 10 o 15 del mes porque los servicios como luz y gas se come todo el ingreso. El resto del mes, las familias compran comida con tarjeta de crédito. El Gobierno está disociado de esa realidad, discutiendo su propia agenda dogmática”, advirtió.

El «nuevo Vaca Muerta»

Michel concluyó que el futuro de la Argentina no está en la apertura «indiscriminada» de importaciones —que permite el ingreso de naranjas de Egipto o pechugas de pollo de Brasil— sino en industrializar la materia prima. “Vaca Muerta debe ser el motor para crear una industria de fertilizantes, urea y plásticos. Ese es el ‘nuevo Vaca Muerta’ que tenemos que construir: pasar de exportar solo el gas a exportar valor agregado”.

Finalmente, abogó por una coalición amplia de centro para 2027: “La salida es con los cuadros técnicos más preparados y una visión federal. Debemos defender las PASO como herramienta y volver a ser un país que gestione con equilibrio, pero sin destruir el entramado industrial que da trabajo a los argentinos”.

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