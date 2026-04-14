Estatales sin aportes en Neuquén: ATE anunció un proyecto para implementar la «pasividad anticipada»

Carlos Quintriqueo durante una visita a la Legislatura en 2024. Foto: archivo Cecilia Maletti.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, presentó un proyecto de ley este martes para implementar un sistema de «pasividad anticipada» en la administración pública de Neuquén.

El texto fue ingresado hoy en la Legislatura de Neuquén y propone pasar a retiro a un grupo de trabajadores estatales de la provincia.

Se trata de aquellos agentes que superaron en cinco años la edad jubilatoria establecida por la ley 611, pero que, por falta de aportes previsionales, continúan trabajando.

De acuerdo al artículo 1, el proyecto alcanza a los trabajadores que se desempeñaron en algunos programas y convenios del Estado provincial, como la ley 2128, los planes jefes de hogar y los planes trabajar.

El régimen contempla la instauración de la «pasividad anticipada», proceso durante el cual el agente deja de cumplir funciones laborales, pero conserva su salario habitual hasta tanto complete los aportes requeridos para jubilarse.

«Cuando el trabajador en pasividad anticipada alcance los aportes previsionales necesarios para obtener la jubilación ordinaria, la Administración Pública iniciará automáticamente los tramites jubilatorios del trabajador», señala el artículo 4.

Retiro anticipado: los fundamentos de ATE

El sindicato mencionó que actualmente «existen trabajadores que han superado en exceso la edad para obtener el beneficio de jubilación ordinaria, pero que deben continuar trabajando por no contar con los aportes previsionales necesarios para obtener ese beneficio».

La mayoría de ese universo, se justificó en los fundamentos, son mujeres que «durante años prestaron tareas para el mismo Estado provincial bajo diversas figuras de subsidios, planes sociales, contratos sin aportes previsionales».

La ley 611, que ordena el régimen previsional de los empleados públicos, fija una edad jubilatoria de 60 años para los hombres y de 55 para las mujeres.

Encuentro en la Legislatura: quiénes participaron

Quintriqueo y los delegados de ATE fueron recibidos en la Legislatura por un amplio grupo de diputados del oficialismo y la oposición.

Estuvieron junto a los representantes gremiales Francisco Lépore (Avanzar), César Gass (Juntos por el Cambio-UCR), Juan Sepúlveda (MPN), Darío Martínez (Unión por la Patria), Lorena Parrilli (Unión por la Patria) y los tres representantes de Democracia Neuquén: Federico Méndez, Mónica Guanque y María Cecilia Papa.

Consultada por Diario RÍO NEGRO, Guanque dijo que el proyecto probablemente sea remitido a la comisión de Trabajo.

Una opción, según comentó, es avanzar con una moción de preferencia para apurar su tratamiento. Esta idea tendría el visto bueno de la oposición, pero también de algunos diputados cercanos al oficialismo.

Cuántos trabajadores estatales quedarían alcanzados

Desde ATE explicaron que la mayoría de los trabajadores que se verían beneficiados están hoy bajo el título de «adecuación de tareas», en función de su edad y de diferentes dolencias físicas.

La situación no solo afecta a los agentes en condiciones de pasar a retiro, sino también a la prestación del servicio estatal, advirtió el gremio. «Esos trabajadores están con ‘tareas adecuadas’ y no se puede designar a nuevos trabajadores para cumplir las tareas que los primeros no pueden desarrollar».

Según pudo conocer este diario, el universo de empleados en estas condiciones ascendería a 3.000, contando reparticiones y organismos del Estado neuquino en toda la provincia.

La propuesta fue ingresada por mesa de entradas, aunque al cierre de esta edición todavía no había sido notificada por el sitio web de la Legislatura.