En fotos: AFP Service celebró 20 años de crecimiento en Roca
La empresa reunió entre 600 y 700 personas en Aquelarre para festejar sus dos décadas de trayectoria. Clientes, proveedores, familia, amigos y el equipo fueron parte de una noche marcada por la emoción y el reconocimiento a una historia de crecimiento local con proyección nacional.
Con una historia marcada por el trabajo sostenido y la visión emprendedora, AFP Service se consolidó como una de las empresas de referencia en el rubro de la ferretería industrial y las soluciones integrales en Roca. Fundada por Antonio Pichaud la firma cumplió, junto a su hijo Santiago, 20 años de trayectoria, reafirmando su presencia regional como nacional. Así lo festejó el sábado 11 en un importante evento del que participaron más de 600 personas.
AFP Service, del garage a la región
Sus inicios fueron modestos: el proyecto comenzó en un pequeño garaje, desde donde empezó a gestarse una empresa que hoy se destaca en lafabricación de tráilers, el desarrollo de unidades modulares y la provisión de equipamiento para la industria. Con el paso del tiempo, AFP Service amplió su alcance y diversificó sus servicios, logrando posicionarse como un proveedor integral para distintos sectores productivos.
Actualmente, la empresa funciona en el predio del ex frigorífico Jumaro, sobre calle Vintter 1201, donde concentra sus operaciones pero tienen previsto mudarse en el corto plazo a un espacio más grande. Desde allí, ofrece fabricación y alquiler de tráilers y estructuras modulares, comercialización de artículos de ferretería industrial, venta de ropa de trabajo y calzado de seguridad, y capacitaciones en seguridad e higiene y prevención de incendios.
El crecimiento de AFP Service también se refleja en su cartera de clientes. La firma trabaja con entidades y empresas de alcance nacional, incluyendo compañías del sector hidrocarburífero como YPF, lo que la posiciona como un actor relevante dentro de la industria.
A dos décadas de su creación, la empresamantiene un fuerte arraigo local y continúa apostando al desarrollo regional, sin perder de vista la innovación y la calidad en cada uno de sus servicios. Su historia, que comenzó con recursos limitados y una fuerte vocación de trabajo, es hoy un ejemplo de crecimiento y consolidación en el entramado productivo de la Patagonia.
Producción: Natalia López (periodista) y Franco Urchipía (video).
Comentarios