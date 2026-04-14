En fotos: AFP Service celebró 20 años de crecimiento en Roca

Con una historia marcada por el trabajo sostenido y la visión emprendedora, AFP Service se consolidó como una de las empresas de referencia en el rubro de la ferretería industrial y las soluciones integrales en Roca. Fundada por Antonio Pichaud la firma cumplió, junto a su hijo Santiago, 20 años de trayectoria, reafirmando su presencia regional como nacional. Así lo festejó el sábado 11 en un importante evento del que participaron más de 600 personas.

Antonio Pichaud y su hijo Santiago fueron los verdaderos anfitriones de la fiesta. Foto: Paola Sosa

AFP Service celebró junto a quienes acompañaron su camino desde los inicios. Foto: Paola Sosa

La noche estuvo marcada por la emoción y los reencuentros. Foto: Paola Sosa

Antonio y Santiago Pichaud, junto a la pareja del fundador, una de las postales de la noche. Foto: Paola Sosa.

Durante la noche se compartieron diferentes espectáculos artísticos. Foto: Gustavo Reguera.

La noche estuvo atravesada por propuestas artísticas de gran calidad que sumaron al festejo. Foto: Paola Sosa

Los espectáculos artísticos fueron parte del clima festivo del aniversario. Foto: Paola Sosa

El festejo reflejó el crecimiento de una firma con fuerte identidad local. Foto: Paola Sosa

Un conductor animó el evento y dio paso a los distintos momentos del festejo. Foto: Paola Sosa

Rock en vivo para cantar los grandes clásicos de nuestra música nacional. Foto: Paola Sosa

Rock en vivo para cantar los grandes clásicos de nuestra música nacional. Foto: Paola Sosa

Rock en vivo para cantar los grandes clásicos de nuestra música nacional. Foto: Paola Sosa

Rock en vivo para cantar los grandes clásicos de nuestra música nacional. Foto: Paola Sosa

Clientes, proveedores y allegados acompañaron una noche especial para la empresa nacida en Roca. Foto: Paola Sosa

La celebración combinó reconocimiento, emoción y agradecimiento. Foto: Paola Sosa

La convocatoria reunió a distintos actores que formaron parte del desarrollo de la firma. Foto: Paola Sosa

El abrazo entre padre e hijo. La emoción de un emprendimiento inicial a una empresa con más de 50 trabajadores. Foto: Paola Sosa

El equipo completo de AFP Service celebró dos décadas de trabajo y crecimiento sostenido. Foto: Paola Sosa

Entre música y festejo, el dinosaurio aportó un toque original al aniversario. Foto: Paola Sosa

La presencia del dinosaurio representó la evolución y el crecimiento de AFP Service a lo largo de sus 20 años. Foto: Paola Sosa

Un guiño a la evolución: el dinosaurio fue uno de los protagonistas de la noche. Foto: Paola Sosa

El festejo sumó creatividad con la aparición de un dinosaurio en escena. Foto: Paola Sosa

Tras los momentos más emotivos, llegó la hora de salir a la pista. Foto: Paola Sosa

El cierre del evento tuvo al baile y a los efectos como gran protagonista. Foto: Paola Sosa

Más de 600 personas participaron del festejo por los 20 años de AFP Service en Aquelarre. Crédito Paola Sosa.

El aniversario se vivió en un clima de alegría y camaradería. Foto: Paola Sosa

La amplia convocatoria mostró el vínculo de la empresa con la comunidad. Foto: Paola Sosa

“Es un orgullo ver hasta dónde llegamos”, expresó Santiago Pichaud en diálogo con Río Negro. Foto: Paola Sosa.

AFP Service, del garage a la región

Sus inicios fueron modestos: el proyecto comenzó en un pequeño garaje, desde donde empezó a gestarse una empresa que hoy se destaca en lafabricación de tráilers, el desarrollo de unidades modulares y la provisión de equipamiento para la industria. Con el paso del tiempo, AFP Service amplió su alcance y diversificó sus servicios, logrando posicionarse como un proveedor integral para distintos sectores productivos.

Actualmente, la empresa funciona en el predio del ex frigorífico Jumaro, sobre calle Vintter 1201, donde concentra sus operaciones pero tienen previsto mudarse en el corto plazo a un espacio más grande. Desde allí, ofrece fabricación y alquiler de tráilers y estructuras modulares, comercialización de artículos de ferretería industrial, venta de ropa de trabajo y calzado de seguridad, y capacitaciones en seguridad e higiene y prevención de incendios.

El crecimiento de AFP Service también se refleja en su cartera de clientes. La firma trabaja con entidades y empresas de alcance nacional, incluyendo compañías del sector hidrocarburífero como YPF, lo que la posiciona como un actor relevante dentro de la industria.

A dos décadas de su creación, la empresamantiene un fuerte arraigo local y continúa apostando al desarrollo regional, sin perder de vista la innovación y la calidad en cada uno de sus servicios. Su historia, que comenzó con recursos limitados y una fuerte vocación de trabajo, es hoy un ejemplo de crecimiento y consolidación en el entramado productivo de la Patagonia.

Producción: Natalia López (periodista) y Franco Urchipía (video).