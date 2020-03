Cartas: Agua y fracking

En la página 6 del 17 de febrero del diario leemos: “Por otro lado el método para la extracción de gas y petróleo es el fracking y divide las aguas en Allen, ante las continuas denuncias de contaminación por parte de las organizaciones ambientales”. A lo que adhiero.

Consultada la autoridad ambiental de Allen por recientes fotos publicadas en este mismo diario que muestran, en recipientes, la turbiedad del agua que se pretende es potable, dijo que la responsabilidad de la instalación y producción de pozos y, supongo, de la contaminación que ello puede producir, es de las secretarias de Medio Ambiente de Energía y del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro.

Ya habría centenares pozos en jurisdicción de Allen que se explotan con el sistema “asesino” como llaman los yankees al fracking, o sea, facturación no controlada de la roca “madre” que causa decenas de afectaciones reales e inevitables.

Pero al parecer nuestros gobiernos, “mercachifles petroleros”, no tienen en cuenta lo que todos los medios a nivel mundial nos informan continuamente: que Inglaterra, Rusia y China, EE. UU., etc., han prohibido este sistema en sus respectivas áreas. Y lo hacen para seguir explotando con el sistema tradicional que resguarda la producción -más lenta- y que no afecta los acuíferos ni a la vida humana y laboral del obrero. Lo que parece es que los gremialistas no lo tienen en cuenta, pues se alarga el tiempo de trabajo con las consecuencias favorables para el trabajador… digo.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429



Puerto de San Antonio este