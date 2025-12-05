A 15 años de tu partida

Querido Javy: Ya pasaron 15 años de tu partida y parece que fue ayer…

Tus bebotes, enormes .Ya Agos, toda una mujer en 5to año de medicina en la UNCo , ayudante de Microbiología.

Además entró en el operativo de guardavidas en el sector náutico y es profe del curso de guardavidas.

Está feliz, ama todo lo que hace apasionadamente .

Facu está en Andorra, avanzando en el nivel III de sky; independiente, se compró la moto para entrenar en duro, estudiando una carrera de PC on line. ¡Ambos encaminados!

Yo a full trabajando y con mi actividad física.

Te sentimos cerca, gracias por la oportunidad de poder criarlos, y vos desde algún lugar no tan lejano, acompañándonos siempre.

Te amamos, extrañamos. y como siempre te encuentro ahí en el río Limay,

¡No te olvides !

Gaby, Agos y Facu