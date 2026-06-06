Inició con un almacén de ramos generales cuando Neuquén tenía calles de tierra y a los 87 años le pone combustible a Vaca Muerta

Legado. La empresa fundada por Del Campo hoy es gestionada por sus hijos y reconocida a nivel nacional (Foto: Florencia Salto)

“En mi vida he sido muy buen comerciante. Yo creo que los genes los tengo del abuelo Gaspar”. Así inicia el relato de su historia de vida Néstor Del Campo, fundador de las empresas La Colonia SA y Ruta 22 SA, dedicadas a la provisión de combustibles y lubricantes para Shell e YPF en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.



Nacido en 1939 en General Roca “por casualidad”, Del Campo vivió en Neuquén desde bebe. “Mi mamá es Verdecchia. Los Verdecchia eran unos bodegueros muy importantes en Roca. En aquella época Roca era más importante que Neuquén. Y mi vieja me fue a tener a Roca. Pero a la semana ya estábamos en Neuquén, donde me crié”, relata Néstor.



Sus padres Agustín Felipe de Campo y Elena Verdecchia, fueron pioneros de Neuquén Capital, cuando la ciudad aún tenía calles de tierra, e iniciaron su negocio en un local ubicado en calle Roca 166. “Mi papá compró ese lugar como lejos de Neuquén en ese lugar”, recuerda Del Campo.



A un par de cuadras de ese lugar, Del Campo jugaba a la pelota en la canchita que estaba donde hoy se emplaza la Catedral neuquina. “El cura nos ponía los arcos entre los eucaliptos que daban una sombra hermosa”, rememora con nostalgia.

Los inicios en el almacén de ramos generales de calle Roca

Allí en ese almacén de ramos generales, inició su recorrido como empresario desde bien pequeño. “A los 13 años le dije a mi papá que ya no quería ir más a la escuela, y me dediqué al negocio. Me puse a trabajar a vender papas, cebollas, maíz, harina, y bordalesas, que eran mi fuerte”, relata Néstor. Por ese entonces, el vino se comerciaba en bordalesas de 200 litros, aún no se conocían las damajuanas ni las botellas.



A los 20 años, Del Campo compró su primer camión, un Ford modelo 1946. Con ese vehículo se hizo fuerte en la distribución de mercadería para toda la zona, y el propio crecimiento lo llevó a expandirse. “El camioncito me quedaba chico, así que fui a la Ford y logré cambiarlo por un naftero modelo 1957. Ibamos a Bariloche cargados con 36 bordalesas y tardábamos 18 horas”, recuerda.

En familia. Del Campo junto a sus hijos, Darío y Silvina, que hace 8 años conducen la empresa (Foto: Florencia Salto)



Por esa época, también incursionó en la panadería. Un amigo le ofreció venderle su panadería, y Del Campo tomó el desafío. “Todavía se usaba el horno a leña, y había mucho ritual en torno al leudado, al amasado. Yo les dije a los míos: ‘nuestro negocio es vender pan’. Los colegas me miraban raro, pero logré cambiarles el paradigma. Incorporamos nuevas máquinas, hornos eléctricos”, recuerda Néstor, que con 27 años se convirtió en presidente del Centro de Panaderos de la Provincia del Neuquén. La panadería aún vive sobre calle Río Negro a cargo de una rama de la familia.



Para cuando cumplió 33 años, Del Campo inauguró un depósito en calle Chile y Misiones, desde donde se convirtió en distribuidor mayorista para los comercios de toda la región. “Me di cuenta que el negocio no era ir a vender a Bariloche, era ir a comprar a Buenos Aires y vender en Neuquén”, explica.

El momento del despegue: las estaciones de servicio

El punto de quiebre llegó a fines de los ‘80. “Me enteré que se vendía la estación de servicio de la calle Bahía Blanca, que era de Gandini. Al otro día estaba ahí”, cuenta Del Campo. Fue la primera de las estaciones de servicio YPF a su cargo. Poco después también se haría cargo de la estación ubicada en San Martín y Jujuy, de Neuquén, y al tiempo de la ubicada en la diagonal.

Alma máter. Néstor Del Campo relata su historia con orgullo y pasión (Foto: Florencia Salto)



“En ese momento mantuvimos los dos negocios a la par, pero las estaciones me gustaron. Compramos el terreno en Centenario, pero YPF no nos autorizó, y ahí apareció la oportunidad de Shell”, revive Néstor. De ahí en más, todo fue crecimiento.

Junto a su esposa, Lucia Gurrea, Del Campo tiene cuatro hijos, once nietos y dos biznietos. Dos de sus hijos, Darío y Silvina, conducen la empresa desde hace ocho años. Pero a sus 87 años, Néstor sigue presente y cuando llega saluda a todos uno por uno: “No son empleados, a esta altura son mis amigos”, afirma.

«El valor de las cosas no es la plata. Es saber que el esfuerzo valió la pena y que queda algo para los que vienen atrás». Néstor Del Campo, fundador de La Colonia SA



La Colonia SA, es representante de Shell en la región y tiene hoy 12 estaciones en Villa Regina, General Roca, Cipolleti, Neuquén, Centenario, Plottier, Añelo y San Martín de los Andes, y están por inaugurar la número 13 en Cipolletti, en una locación emblemática, frente al correo.



El negocio se diversificó cuando lograron que Shell les otorgue la representación para la distribución de lubricantes en Río Negro, Neuquén y Chubut. La multinacional holandesa los premió como el mejor distribuidor de lubricantes de todo el país en la temporada 2025/26.

La multinacional holandesa galardonó a La Colonia SA como el mejor distribuidor de lubricantes del país para la temporada 2025/26.



Desde Centenario, abastecen de combustible y lubricantes no solo al mercado minorista, sino a las perforaciones de las mayores operadoras de Vaca Muerta. En total, considerando administrativos, playeros, camioneros y otros roles, las dos empresas que fundó y dirige Del Campo, le dan trabajo a casi 500 personas.



“Yo visito este lugar y se me infla el pecho”, dice Néstor mientras recorre el depósito abrazado a sus hijos. “No es la plata, es saber que el esfuerzo valió la pena, y que uno deja algo a los que vienen detrás”, agrega.