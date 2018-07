A 202 años...

A doscientos dos años de la Declaración de la Independencia de Argentina, cabe preguntarse qué hemos hecho de este país. No se asombren si la respuesta no es grata, o si refleja en demasía a quienes en él habitamos por elección o necesidad. Lejos ya de epopeyas y héroes escolares, a sabiendas de traiciones, errores, aciertos o desatinos, el resultado de intolerancias, egoísmos y ambiciones personales es este hoy. Una sociedad difícil de vislumbrar, cruel, fragmentada e inconexa, autista le da la bienvenida a un nuevo 9 de Julio que ya luce envejecido aun antes de nacer, quizá porque tema el ser abortado, o el no ser siquiera visto. Ojalá aún recordemos qué significa el “ser libre” para que doscientos dos años de historia de algo hayan valido.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863