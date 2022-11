A la señora Raverta: mala atención en Anses Roca

Silvia F. Castex Pla, DNI 12.949.107

GENERAL ROCA

Quien suscribe, lic. Silvia f. Castex Pla, se dirige por medio de esta vía para hacerle saber las situaciones de anormalidad y maltrato por parte de los empleados y jefes de Anses.

Tuve que hacer un trámite el 2 de noviembre pasado y al dirigirme a la sucursal de la calle Pampa y 9 de Julio, nos informan que los empleados estaban de asamblea y no se sabía si iban a poder atender.

El único empleado que atendió ( siendo muy eficiente) era para otras tramitaciones sin turno.

Los que, en cambio, habíamos sacado turno, tuvimos que esperar a que se dignaran a atendernos, cosa que no fue así, ya que se mantuvieron a puertas cerradas sin dar ninguna explicación al publico.

Logro sacar un nuevo turno pero con el tema del Mundial no atendieron. Cuando hoy me dirijo a sacar un nuevo turno me dicen que “la máquina no anda”, que lo hagamos online. Estaba una empleada atajando a toda la gente en la puerta, muchos muy mayores, sin ninguna empatía.

Como peronista y kirchnerista que soy, me indignan estas situaciones donde veo funcionarios que, lejos de comprometerse con su tarea, lo que les interesa son los cargos políticos a los cuales no honran. Y estas situaciones en el Anses se vienen repitiendo.

Por lo tanto, señora Raverta, le hago llegar estas líneas a ver si puede reemplazar y colocar empleados que tengan empatía, experticia y no generen situaciones de maltrato en los adultos mayores.

Después no nos quejemos de las críticas que nos hagan porque estos funcionarios no funcionan .Quedo a su disposición ante cualquier consulta que me quiera hacer.