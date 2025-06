A mi querido amigo

Santiago Millaqueo

DNI 26.645.508

Qué tristes son las despedidas, más aún cuando son a la distancia. Cómo comprender las escusas y la dilación que se nos presentan en la vida y hacen que uno no pueda compartir el que puede llegar a ser elúltimo momento.

Los recuerdos te abundan, y te llenás de esos pedacitos de fragmentos que fueron efímeros en el tiempo, las lágrimas se hacen presentes como sentimientos desgarradores de un vacío inminente. Cuesta entender que ya no vas a estar , cuesta entender que ya no te voy a escuchar , cuesta entender que no vamos a solucionar más el mundo. Pensar que te decía que quedaba carretel para rato , pero nunca imaginé que estabas gastando los ultimos pedacitos . Te voy a extrañar mi querido Padre/amigo, pero lo más terrible es que esto sucedió a la distancia.

Por eso no hay que olvidar que cuando uno se despierta y da ese primer suspiro, otro se está acostando eternamente agotando el aliento.