Agradece por sus 80 años
Manuel San Martín DNI 7.577.604
CIPOLLETTI
7 agosto 1946 – 7 agosto 2026
Al cumplir 80 años de edad y sintiéndome espiritualmente, física y mentalmente en forma activa y de origen cipoleño, quiero agradecer a todos y sus familiares, amigos, personales y conocidos, el afecto que me han demostrado a la fecha, luego de haber pasado al sector pasivo (Bariloche, año ’90).
Las gestiones y objetivos programados, siempre en la búsqueda de una mejor calidad de vida para los vecinos del lugar de mi primera residencia (Barrio Arévalo), luego de dar por concluida y decisión propia mi carrera uniformada iniciada en Viedma a los 18 años, sigo con la misma vocación al servicio de la comunidad.
Por último, siempre me sentí protegido por Dios, Ceferino, etc. En razón de que fue cuando partía a cumplir con mi deber, no sabía si regresaba al hogar familiar…
A todos, un afectuoso abrazo y hasta pronto.
Comentarios