«Una noche a beneficio»: el evento que unió al sector productivo con las escuelas de Neuquén

Enseñá por Argentina realizó este jueves en el Polo Tecnológico el esperado encuentro «Una noche a beneficio de la educación en Neuquén». La cita convocó a diversos actores sociales con el propósito de debatir sobre el rol del aprendizaje frente al acelerado crecimiento de Vaca Muerta. «El sector privado de Neuquén tiene muy claro que el desarrollo productivo, económico y de la industria petrolera va a encontrar un techo muy rápidamente si la educación no acompaña el progreso», remarcó la directora ejecutiva de la organización, Verónica Cipriota.

La propuesta buscó mostrar el impacto de los programas que Enseñá por Argentina sostiene en la provincia desde 2020, en alianza con el Ministerio de Educación y con el apoyo de compañías privadas. En ese período, sus iniciativas de formación docente alcanzaron a más de 500 educadores y beneficiaron a más de 40.000 estudiantes de Neuquén.

Diego Manfio, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería SIMA e integrante del Consejo Directivo de la organización, destacó el valor de construir una agenda común entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. «Lo más importante creo es que los argentinos nos unamos para hacer algo lindo, solidario y que sirva a la sociedad en general. Juntos ayudamos y a todos nos hace bien sentirnos útiles en una sociedad», enfatizó.

Diego Manfio y Verónica Cipriota en el Polo Tecnológico de Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

Educación, desarrollo y compromiso colectivo en Vaca Muerta

La realización del encuentro en Neuquén tuvo un significado particular por el momento que atraviesa la provincia. El crecimiento de Vaca Muerta abre nuevas oportunidades productivas, laborales y económicas, pero también expone desafíos estructurales.

Para Enseñá por Argentina, la educación aparece como una condición indispensable para que ese desarrollo no quede limitado a algunos sectores y pueda traducirse en mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Cipriota planteó que el avance económico debe ir acompañado por una estrategia sostenida de fortalecimiento educativo.

Uno de los ejes centrales del trabajo de la organización en la provincia es la formación docente con enfoque STEM orientada a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Esta propuesta comenzó en 2022 y promueve metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos e incorporación de herramientas tecnológicas en las aulas.

Con auditorio lleno, presentaron los avances que Enseñá por Argentina promueve en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

Desde su puesta en marcha, capacitaron a más de 100 docentes, llegaron a 23 escuelas y permitieron el desarrollo de 47 proyectos interdisciplinarios.

Esas experiencias nacieron, en muchos casos, de inquietudes planteadas por los propios estudiantes para resolver problemáticas de sus escuelas o comunidades. La iniciativa también dejó resultados dentro del sistema educativo provincial: una docente que participó en varias ediciones del programa hoy se desempeña como referente de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de Neuquén, desde donde impulsa políticas de innovación para toda la provincia.

Para Cipriota, ese recorrido demuestra el efecto multiplicador que puede tener una propuesta de formación sostenida en el tiempo. “Rosina es un ejemplo clarísimo de cómo una persona motivada, bien formada, acompañada, trabajando en red, puede ser un anclaje para un impacto enorme alrededor de ella”, sostuvo.

La directora ejecutiva también remarcó que el desafío educativo requiere atender aprendizajes básicos, en especial lectura, escritura y matemática. “Si los chicos no saben leer y escribir, si los chicos no saben matemática, no hay nada más que podamos pensar después para su futuro”, afirmó. En esa línea, destacó la importancia de fortalecer los climas escolares, priorizar contenidos esenciales y revisar las prácticas dentro del aula para ampliar las oportunidades de aprendizaje.

Manfio, por su parte, vinculó el evento con la necesidad de canalizar parte del crecimiento asociado a la industria. «Esta es una fundación que ayuda a la educación en Neuquén para que por Vaca Muerta la educación mejore también», indicó.

Según el referente, el valor de la propuesta está en reunir voluntades y demostrar que los aportes individuales pueden generar un impacto colectivo. «Un poquito cada uno no le hace mal a ninguno«, acotó.

La jornada también permitió poner en común el rol del sector privado en el acompañamiento de políticas educativas. Cipriota explicó que las empresas que se suman al trabajo de la fundación responden a prioridades definidas junto al Ministerio de Educación y orientan sus aportes hacia las comunidades donde desarrollan sus actividades. «Sin el desarrollo de las comunidades no hay organización que subsista y eso nos afecta a las empresas, pero también a las organizaciones sociales y al sector público», señaló.

El panel central contó con la moderación de Pablo Vera Pinto, cofundador y director financiero de Vista Energy y presidente del Consejo de Enseñá por Argentina. También participaron Manfio y otros referentes vinculados al sistema educativo provincial, en una instancia pensada para compartir aprendizajes, proyectar nuevos desafíos y sumar apoyos para las próximas etapas.

La iniciativa tuvo el respaldo de Genneia, Itaú, Ingeniería SIMA, Vista, CI5, GeoPark, Murchison Brent, OSDIPP, Pluspetrol, ProdEng, Puente, Santander, TSB y Valo, entre otras empresas. Con más de 15 años de trayectoria en el país, Enseñá por Argentina busca consolidar en Neuquén una red de trabajo que una al Estado, las escuelas, el sector privado y la sociedad civil. En una provincia que mira al futuro desde su potencial energético, el mensaje del encuentro fue claro: el desarrollo también se define en las aulas.