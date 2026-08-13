Roca fue sede de una nueva jornada de proveedores para conectar a empresas locales con desarrollo energético en Río Negro

Más de un centenar de empresas participaron este jueves en General Roca de una nueva Jornada de Desarrollo de Proveedores, organizada por el Gobierno de Río Negro para acercar a las pymes, comercios y prestadores de servicios con los proyectos energéticos que se ejecutan en la provincia.

La actividad estuvo enfocada especialmente en la cadena de valor del Gasoducto Dedicado San Matías Pipeline, que conectará Tratayén con San Antonio Oeste y abastecerá el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy (SESA).

El encuentro se realizó en la Asociación Libanesa de Socorros Mutuos y contó con la participación del equipo de Compras y Contrataciones de OPS (Oilfield Production Services), empresa contratista de SESA. Allí se detallaron las necesidades de contratación que tendrá la obra y las posibilidades de incorporación de empresas de la región a su cadena de proveedores.

Según la información presentada durante la jornada, la demanda de proveedores variará a medida que avance la construcción de la planta. En una primera etapa se requerirán servicios vinculados con movimiento de suelos, camiones y bateas, grúas, camiones regadores, provisión de viandas y alojamiento para el personal.

La actividad estuvo enfocada especialmente en la cadena de valor del Gasoducto Dedicado San Matías Pipeline. Foto: Gobierno de Río Negro.

Posteriormente, con el avance de las obras de montaje y tendido de cañerías, se sumarán necesidades de soldadura y servicios de montaje mecánico.

La Planta Compresora Allen será un punto estratégico del gasoducto San Matías Pipeline, ya que está diseñada para elevar la presión del gas natural transportado desde Tratayén, en Neuquén, a través del primer gasoducto dedicado al GNL con destino al Golfo San Matías.

La convocatoria reunió a más de 150 empresas previamente inscriptas, además de otras que se acercaron durante la jornada. Desde Provincia destacaron que este tipo de encuentros ya comenzó a generar resultados concretos, donde empresas rionegrinas lograron incorporarse como proveedoras de distintos proyectos energéticos en marcha.

El proyecto exportador conectará Tratayén con San Antonio Oeste. Foto: Gobierno de Río Negro.

Entre los casos mencionados se encuentra una empresa de viandas de Villa Regina que presta servicios para el proyecto Duplicar Norte y un laboratorio de General Roca que realiza análisis de suelo y busca integrarse a esta cadena de valor.

De esta manera, el Gobierno provincial busca que el crecimiento de la actividad energética no quede limitado a las grandes inversiones, sino que también se traduzca en nuevos contratos y oportunidades para pymes, comercios y empresas de servicios rionegrinas. En paralelo, la Provincia cuenta con herramientas financieras como el Fondo de Garantía de Río Negro, destinado a facilitar el acceso al crédito para inversiones y capital de trabajo.