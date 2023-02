Alerta: estafas bancarias

Suyai Ancina DNI 27.979.579

JUNIN DE LOS ANDES

El 3 de diciembre del año 2022 fui víctima de un delito. Extrajeron de mi cuenta del Banco Patagonia la suma de $160.000 mediante una transferencia bancaria fraudulenta. Pude averiguar los datos de la titular de esa cuenta, su nombre y que vivía en Florencio Varela. Realicé la denuncia penal en la Comisaría.

Al día siguiente, viajé a la sucursal del Banco Patagonia en San Martín de los Andes y expliqué lo sucedido. Recibieron mi reclamo e inmediatamente me respondieron que “no se detectaron anomalías ni irregularidades en la operación”, procediendo a rechazar mi reclamo.

Me asesoré y presenté numerosos nuevos reclamos, teniendo que viajar varias veces a San Martín, sus únicas respuestas eran que quizás está en el departamento de legales, que no llegó, excusas y mas excusas.

Sufrí una estafa en donde un ciberdelincuente logró ingresar a mi “home banking”, captando fraudulentamente mis datos y transfiriendo mi dinero sin mi consentimiento ni autorización. El banco aprobó dicha transferencia, por lo que se deduce una falla de seguridad bancaria, pero no se hacen responsables. ¡El banco no se hace cargo!

Sigo sin recibir ninguna explicación coherente de cómo me sacaron mi dinero, ni de cómo recuperarlo.

El banco no informa lo que el fiscal solicita, y a mi me responden que no se observaron anomalías, tampoco colabora con la investigación, y mi dinero no aparece.

El banco obliga al consumidor a usar el sistema que ellos mismos crean, el consumidor confía, coloca su dinero en el banco, pero no se hacen cargo de la seguridad de ese sistema, es ¡Realmente indignante! Sinceramente es una burla: es desgastante, angustiante, me genera impotencia y desolación.

El Banco Central de la República Argentina, en su carácter de regulador del funcionamiento de los bancos comerciales, emitió diversas comunicaciones mediante las cuales se enumeran las obligaciones de las entidades bancarias con miras a garantizar la efectiva protección de los intereses económicos de los usuarios en operaciones de servicios financieros.

Pero el Banco Patagonia al parecer no acata estas directivas del Banco Central, puesto que no ha garantizado en nada mis intereses como consumidora, por el contrario, me ha endilgado la responsabilidad por utilizar el sistema que ellos me obligan a utilizar.

Mientras reclamo mi dinero, tomo conocimiento de que a dos clientes del mismo banco les sucedió lo mismo y recibieron la misma respuesta desde el Banco Patagonia. ¿No hubo anomalías, casualidades?

Tal vez no. Quiero mi dinero, me pertenece y lo necesito.

El Banco Patagonia es absolutamente responsable de esta situación. ¡Exijo que el banco Patagonia se haga cargo. ¡Exijo la restitución de mi dinero ya!