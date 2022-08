Antes de que sea tarde

Por Línea Bariloche – Unión Cívica Radical

El Ejecutivo municipal ha enviado al Concejo Deliberante dos temas distintos en un mismo proyecto de Ordenanza que son: a) la creación de una nueva excursión lacustre a Isla Huemul y b) la refuncionalización del Puerto San Carlos. Para la operatividad y administración propone la constitución de una Sociedad del Estado a sabiendas que este tipo societario significará mas gasto público y que la integración del Directorio queda en manos del poder político del gobierno de turno, por lo tanto cualquier decisión a futuro dependerá del partido político en gobierno.

Rescatamos como positivo que se ponga en tratamiento la operatividad del puerto después de décadas en que Intendentes de distintos partidos no se dieran cuenta de la importancia de ponerlo en funcionamiento como aporte a la generación de empleo, como impulso a la economía local y como complemento del atractivo turístico del Centro Cívico y de nuestro lago Nahuel Huapi.

La Línea Bariloche de la Unión Cívica Radical ha presentado al Concejo Municipal el único proyecto alternativo que propone:

1) Que la organización, explotación y administración del Puerto San Carlos se realice bajo la forma jurídica de Sociedad de Economía Mixta

2) Que la operatividad incluya todo tipo de excursiones como la de Isla Victoria, Puerto Blest y las posibles a crearse como la de Isla Huemul

3) Que en afán de una necesaria transparencia se efectúe para su explotación el llamado a Licitación Nacional e Internacional para su adjudicación y que la misma no sea dirigida a instrumentar monopolios de la actividad comercial lacustre del lago Nahuel Huapi.

4) Que los plazos de Concesión no excedan de 25 años con posibilidad de renovación.

5) Que no se concedan derechos de titularidad o concesiones de privilegio a Clubes Privados de Náutica

6) Que la inoperancia y decidia de distintos intendentes colaboraron directamente a que nuestro puerto permaneciera cerrado y en estado de abandono, esta inacción hizo que el sector privado, en este caso un grupo de empresarios DE BARILOCHE decidieran aportar sus capitales para la construcción de las dársenas de amarre y edificios del complejo construido. Esta millonaria inversión privada tenía como objetivo reactivar la actividad turística, generar fuentes de trabajo y subsanar la ausencia del Estado.

7) Que a la fecha los montos invertidos por esos empresarios locales no han sido restituidos como tampoco los intereses derivados de esos aportes lo que habilita la posibilidad de millonarios reclamos judiciales, proponemos que previo a tomar cualquier tipo de determinación con los destinos del puerto se cancelen las deudas pendientes , una variante a analizar es que la Sociedad de Economía Mixta posibilitaría ofrecer a quienes construyeron el puerto reconocerle a cada uno el porcentaje invertido con idéntica participación accionaria, a condición del expreso renunciamiento a exigir reclamo judicial alguno. Ha causado enorme malestar entre los vecinos de Bariloche la noticia que

deberemos pagar la suma de Ochocientos Millones de Pesos por haber perdido la Municipalidad el juicio por la expropiación sufrida por la empresa de transportes local 3 de Mayo, decisión que tomara la Intendente María Martini, la misma que decidiera la clausura del puerto San Carlos.

8) Con nuestra propuesta pretendemos evitar nuevos juicios millonarios sobre las espaldas del pueblo y lo hacemos con ideas concretas que fueron plasmadas en el proyecto alternativo presentado al Deliberante.

Los barilochenses no necesitamos de iluminados foráneos que nos manejen y menos que se apropien de nuestro patrimonio para sus intereses personales, vamos hacer uso de nuestra autonomía política y económica para defender nuestro puerto para nosotros y para nuestra posteridad, si es necesario recurriremos a la convocatoria popular sea o no vinculante y convocaremos al “ABRAZO AL PUERTO” para demostrar que sigue siendo nuestro, luchando por ese sentido de pertenencia honraremos no solo a los pioneros sino transmitiremos testimonio a las nuevas generaciones para que con orgullo sientan que el puerto y el lago nos pertenecen.

Enrique Mogensen Juan H. Gomez, Tania Estrada, Héctor Yeyé Hernández , Ricardo Almonacid (Siguen mas firmas)

Línea Bariloche – Unión Cívica Radical

«Pensar alto, sentir hondo, hablar claro»

Bariloche