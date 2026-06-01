Lunes gris en Neuquén y Río Negro: hasta cuándo sigue la lluvia en el Alto Valle y qué pasa con el viento

El norte de la Patagonia transita un arranque de semana marcado por la inestabilidad y el frío. El ingreso de un frente húmedo puso a trabajar los limpiaparabrisas en las principales ciudades de Neuquén y Río Negro, obligando a los vecinos a cambiar los planes y a consultar el reporte del tiempo para saber cómo continuar el día.

Las condiciones meteorológicas no serán uniformes, ya que el mapa regional muestra desde ventanas de alivio temporales en los valles hasta la gestación de un temporal de largo aliento en la cordillera.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el agua dará tregua en algunas localidades durante las próximas horas, pero el fenómeno volverá a intensificarse promediando la semana laboral corta.

Neuquén, Roca y el Alto Valle: ¿cuándo frena el agua?

En Neuquén, Cipolletti, General Roca y alrededores, el paraguas será necesario durante las próximas horas, aunque la jornada cerrará con una mejora temporaria. Se esperan lluvias continuas durante el transcurso de la tarde.

Hacia la noche las precipitaciones van a cesar por completo, permitiendo un cierre de jornada más calmo. La tregua durará poco más de 48 horas. El agua regresará con fuerza al Alto Valle el próximo jueves.

Temporal sostenido en la cordillera de Neuquén y Río Negro: el día exacto de la nieve

En San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes, el panorama es muy diferente al de los valles. La región andina ingresa en un ciclo de mal tiempo prolongado que servirá como antesala para el invierno.

Lunes por la noche: las precipitaciones ganarán una mayor intensidad al cierre de hoy, complicando las condiciones de transitabilidad.

las precipitaciones ganarán una al cierre de hoy, complicando las condiciones de transitabilidad. Hasta cuándo sigue: el temporal de lluvia se mantendrá de forma ininterrumpida desde este lunes y durante todo el martes y miércoles.

el temporal de lluvia se mantendrá de forma ininterrumpida desde este lunes y durante todo el martes y miércoles. El jueves llega la nieve: el ingreso de un aire polar durante las primeras horas del jueves transformará la lluvia en nevadas urbanas en los centros turísticos. El fenómeno comenzará a ceder recién hacia la noche de ese mismo día.

Viedma y Choele Choel: alerta por ráfagas de 50 km/h

Hacia el este rionegrino y la zona del Valle Medio, las condiciones climáticas sumarán el factor del viento, complicando las actividades al aire libre.

Viedma y la costa:

Las lluvias se mantendrán durante la tarde de hoy y cesarán al caer la noche.

Martes adverso: El agua regresa con fuerza a primera hora del martes y se mantendrá durante todo el día.

El agua regresa con fuerza a y se mantendrá durante todo el día. A este panorama se sumará el impacto del viento, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Choele Choel: