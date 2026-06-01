Operación offshore de VMOS: finalizan el revestimiento en concreto del ducto submarino

Es el ducto revestido en concreto más grande en Argentina, según destacó la empresa. Foto: Sicotherm

La empresa Socotherm anunció la finalización de un punto clave para el proyecto exportador Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): el revestimiento en concreto del oleoducto submarino que conectará las monoboyas de carga -cuyos componentes para su instalación se están trayendo en este momento– para buques exportadores de petróleo con la terminal de almacenamiento de Punta Colorada.

Se trata del ducto revestido en concreto más grande jamás realizado en Argentina hasta la fecha, con tuberías de 38 pulgadas de diámetro y más de 8 kilómetros de extensión, según destacó la empresa.

Para llevar adelante la obra, se señaló que la planta de Escobar que posee la firma tuvo que ser adaptada en «tiempo récord» para poder ejecutar el proyecto, ya que se trata de un proceso que requiere «máxima complejidad bajo estándares internacionales».

Según se precisó, los ductos submarinos necesitan este tipo de revestimiento para poder garantizar su estabilidad en el fondo marino y resistir las exigentes condiciones de las operaciones que se realizan mar adentro.

Con ese objetivo, la compañía especializada en el recubrimiento de tuberías empleó concreto de alta densidad reforzado con mineral de hierro y mallas de acero galvanizado, especialmente diseñadas para ambientes marinos.

«Es un hito muy importante para Socotherm y para todo el equipo que trabajó con enorme compromiso, profesionalismo y dedicación para llevar adelante uno de los proyectos de mayor complejidad técnica de los últimos años en Argentina», se afirmó desde la compañía en sus redes sociales.

Avances en la operación offshore de VMOS

Actualmente, el buque de bandera noruega Skandi Hera está trasladando seis anclas -de 42 toneladas cada una- y seis cadenas -de 400 metros y 72 toneladas por unidad- para fijar la posición de las dos monoboyas que se instalarán entre 5 a 9 kilómetros de la costa de Río Negro.

El barco es propiedad de la empresa DOF Group, designada para esta etapa offshore de VMOS. También se empleará el buque Skandi Patagonia para asistir al Skandi Hera durante las maniobras que deba realizar una vez que llegue a destino.

Más adelante, se llevará a cabo una segunda campaña logística que se extenderá entre el tercer y el cuarto trimestre de este año. Consiste en trasladar el mismo equipamiento, con las mismas características y cantidades.