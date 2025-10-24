Argentina de verdad

Marcos A. Machado

DNI 10.889.193

Existen varios y reconocidos representantes de nuestro país. El reciente 12/10/25, “La Sole” festejó su 45º cumpleaños, con un inolvidable recital en el Gran Rex de 3 horas, el cual, tuve oportunidad de apreciar por TV. Vale la pena mencionar su meteórica e imparable carrera musical, desde los 15 años, desbordando el escenario en Cosquín 1996 (Premio Revelación y Cosquín de Oro).

Son destacables: su energía, simpleza, sencillez, carisma, cariño, atracción y sinceridad que irradia ante su multitudinario y fiel público seguidor. Así como Vilas encendió la llama del tenis, ella lo hizo en el folklore, uniendo varias generaciones (jóvenes y adultos), de todos los estratos sociales.

Es un verdadero ejemplo y “representante patriota” de nuestra música y raíces folklóricas. Esos “valores patrióticos” y cualidades deberían reflejarse en los políticos que solo ambicionan poder e imagen.

Para muchos resulta impensable que esta “niña pueblerina” desde su despegue a los 15 años “perdure durante 30 años”, continúe vigente sin techo a la vista y, cada vez, con su real y transparente carisma,” potencie el cariño y calor de la gente, sin otro encanto que su música, poncho y “desfachatez” en el escenario. Sería beneficioso para nuestro país que, por una vez en la vida, los políticos copiaran su simple y sencillo ejemplo de “Representante Argentina hasta la muerte” (dejando de lado sus intereses personales) y, todos unidos con “el voto popular”, forjemos el futuro de “Nuestra Nueva Querida Patria Argentina”.

