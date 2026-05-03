Roberto Savasta, DNI 14.251.572

En la encrucijada de un ser que reclama

Yo elegí hacia el sur, en un buen momento

Buscando el oasis que ví entre mis sueños.

Dejando el cemento de un mundo violento

Elegí este bosque, lagos y montañas

Hoy vivo en mi pueblo, vivo en Bariloche

La ciudad enorme que ayer fue una aldea.

Hoy ando sus calles como ayer siquiera

La ciudad dorada, un pueblo pintado

por los mismos Dioses.

Mi pueblo elegido, Bariloche amado

Yo elegí hacia el sur, buscando el oasis

dejando el cemento.