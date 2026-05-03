Bariloche amado
Roberto Savasta, DNI 14.251.572
En la encrucijada de un ser que reclama
Yo elegí hacia el sur, en un buen momento
Buscando el oasis que ví entre mis sueños.
Dejando el cemento de un mundo violento
Elegí este bosque, lagos y montañas
Hoy vivo en mi pueblo, vivo en Bariloche
La ciudad enorme que ayer fue una aldea.
Hoy ando sus calles como ayer siquiera
La ciudad dorada, un pueblo pintado
por los mismos Dioses.
Mi pueblo elegido, Bariloche amado
Yo elegí hacia el sur, buscando el oasis
dejando el cemento.
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