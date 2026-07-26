Buscando ese Dios
Roberto Savasta
DNI 14251572
Bariloche
Te quiero me dijo, yo no le creí
Dejé de existir más allá del tiempo
Me dije en silencio no es para mí
Y mi corazón detuvo su vuelo
Y en el mismo fuego yo me consumí.
Qué más?, que hay ahora?
Las olas se agitan sobre la marea.
La luz de esta vela no alcanza a existir
Qué va a ser de mi, de toda esta espera?
Y sobre el final de toda esta historia
No sé, que más da?, un amor perdido
flotando en el mar, loco y sin razón
buscando ese Dios, algo de esa luz
que alumbre mi aurora.
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