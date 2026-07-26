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Cartas

Buscando ese Dios

Carta de Lector

Por Carta de lector

Roberto Savasta

DNI 14251572

Bariloche

Te quiero me dijo, yo no le creí

Dejé de existir más allá del tiempo

Me dije en silencio no es para mí

Y mi corazón detuvo su vuelo

Y en el mismo fuego yo me consumí.

Qué más?, que hay ahora?

Las olas se agitan sobre la marea.

La luz de esta vela no alcanza a existir

Qué va a ser de mi, de toda esta espera?

Y sobre el final de toda esta historia

No sé, que más da?, un amor perdido

flotando en el mar, loco y sin razón

buscando ese Dios, algo de esa luz

que alumbre mi aurora.


Roberto Savasta

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