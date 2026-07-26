Roberto Savasta

DNI 14251572

Bariloche

Te quiero me dijo, yo no le creí

Dejé de existir más allá del tiempo

Me dije en silencio no es para mí

Y mi corazón detuvo su vuelo

Y en el mismo fuego yo me consumí.

Qué más?, que hay ahora?

Las olas se agitan sobre la marea.

La luz de esta vela no alcanza a existir

Qué va a ser de mi, de toda esta espera?

Y sobre el final de toda esta historia

No sé, que más da?, un amor perdido

flotando en el mar, loco y sin razón

buscando ese Dios, algo de esa luz

que alumbre mi aurora.