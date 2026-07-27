Rutas complicadas este lunes 27: reaperturas en la cordillera, niebla en el Alto Valle y estado de pasos a Chile

Estado de las rutas de Neuquén y Río Negro. Foto: archivo.

Un arranque de semana con panorama cambiante en los caminos de la región. Vialidad Nacional confirmó el corte total de la Ruta Nacional 242, en el tramo que une la Aduana con el límite con Chile, debido a las condiciones climáticas extremas en la alta montaña. En paralelo, el organismo dispuso la reapertura de la Ruta Nacional 237 entre Piedra del Águila y el empalme con la Ruta 40, además de habilitar el Paso Internacional Cardenal Samoré.

Sin embargo, las autoridades viales instan a extremar las precauciones ante la presencia de asfalto mojado, hielo y bancos de niebla espesa que complican la visibilidad en varios puntos de Neuquén y Río Negro.

Cómo están los pasos a Chile desde Neuquén: Pino Hachado cerrado y Samoré habilitado con cadenas

Las alternativas para cruzar la frontera internacional presentan las siguientes condiciones operativas actualizadas para esta jornada:

Paso Internacional Pino Hachado (Ruta 242): se encuentra cerrado e intransitable por un corte total desde el domingo 26 por la tarde. Vialidad Nacional interrumpió el tránsito en el tramo Aduana – Límite con Chile debido a las severas condiciones del tiempo en la alta montaña.

se encuentra desde el domingo 26 por la tarde. Vialidad Nacional interrumpió el tránsito en el tramo debido a las severas condiciones del tiempo en la alta montaña. Paso Internacional Cardenal Samoré: se encuentra habilitado de 9:00 a 19:00 para todo tipo de vehículos. El reporte de esta mañana detalla calzada húmeda, riesgo de congelamiento en cotas altas y pronóstico de lluvia y aguanieve. Mantiene la portación obligatoria de cadenas metálicas.

Niebla en el Alto Valle y lluvias intensas en la Ruta 40: cómo están las rutas de la Patagonia este lunes 27

Las alertas viales de esta mañana se diversifican entre la niebla del valle y el mal tiempo en la zona de los lagos:

Autovía Norte (A022): alerta máxima para el movimiento urbano entre Neuquén y Plottier por visibilidad muy reducida a causa de bancos de niebla espesa .

alerta máxima para el movimiento urbano entre Neuquén y Plottier por . Ruta Nacional 237 (Empalme RN 40 – Villa La Angostura): presenta calzada mojada por lluvias, riesgo de congelamiento en sectores sombríos y un flujo vehicular muy intenso .

presenta calzada mojada por lluvias, riesgo de congelamiento en sectores sombríos y un . Ruta Nacional 40 (San Martín de los Andes – Acceso Cerro Chapelco): transitable con extrema precaución por lluvias muy intensas, asfalto resbaladizo y alerta por posibles desprendimientos de rocas.

En el territorio rionegrino, el personal de Vialidad Nacional mantiene intensos operativos sobre la calzada para contrarrestar las heladas matinales:

Ruta Nacional 40 (Bariloche – El Bolsón): transitable con extrema precaución. Rige el uso obligatorio de cadenas en las zonas altas como Pampa del Toro, Veranada, Recta Lewis y Cañadón de la Mosca. Se mantienen las heladas extremas, banquinas inestables con nieve y la recomendación oficial de no circular de noche .

transitable con extrema precaución. Rige el como Pampa del Toro, Veranada, Recta Lewis y Cañadón de la Mosca. Se mantienen las heladas extremas, banquinas inestables con nieve y la recomendación oficial de . Ruta Nacional 23 (Ingeniero Jacobacci – Dina Huapi): permanece restringida para vehículos pesados hasta nuevo aviso. Se encuentra habilitada únicamente para vehículos livianos con extrema precaución, con equipos viales aplicando riego salino sobre la traza.

Se recuerda a los automovilistas que viajan por la Patagonia consultar los partes oficiales antes de salir, viajar con luces bajas encendidas y llevar cadenas físicas dentro del baúl.

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