La digitalización impulsó los trámites para construir en Viedma, aunque los plazos siguen sin cambios

Viedma ya tramita más de 1.500 expedientes de obra con su sistema digital. Foto: Marcelo Ochoa.

La implementación del sistema digital para la presentación de planos de obra en Viedma impulsó un fuerte crecimiento de los trámites vinculados a la construcción. Según el secretario de Obras Públicas, Martín Calderón, los expedientes «prácticamente se duplicaron» respecto del año pasado y ya suman más de 1.500 entre finalizados y activos. No obstante, la modernización del sistema todavía no impactó en los tiempos de aprobación.

Según datos del Municipio, actualmente hay 927 expedientes finalizados y 598 activos, lo que suma un total de 1.525 presentaciones. La cifra representa un crecimiento significativo respecto del año pasado, cuando se estima que se tramitaron alrededor de 800 expedientes.

Calderón, explicó que la principal transformación no estuvo en la velocidad de revisión de los proyectos, sino en la accesibilidad del trámite.

«El equipo municipal no se reforzó, sigue siendo el mismo personal. Lo que cambió es que ese tiempo que antes se perdía en traslados y gestiones presenciales ahora se trasladó al usuario. Un profesional puede cargar un proyecto un fin de semana o desde cualquier lugar del mundo, en cualquier horario», señaló en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Los tiempos de aprobación se mantienen en Viedma

Calderón indicó que la revisión técnica continúa a cargo del mismo equipo municipal, por lo que los plazos no tuvieron una reducción significativa.

«Por lo general, la aprobación demora entre 15 y 20 días, aunque depende de la cantidad de expedientes que ingresen. Hay momentos en que puede resolverse más rápido y otros en los que demora un poco más», explicó.

Sin embargo, destacó que la plataforma permite realizar un seguimiento permanente del estado de cada presentación, conocer observaciones y corregir documentación sin necesidad de concurrir a oficinas municipales.

Cuánto cuesta tramitar una obra en Viedma

La digitalización no implicó una reducción de las tasas municipales. Por el contrario, desde el Municipio explicaron que se actualizaron algunos valores para garantizar el mantenimiento de la plataforma.

Actualmente rigen los siguientes conceptos:

Derecho de oficina: $620 por metro cuadrado.

Derecho de construcción: $4.165,65 por metro cuadrado.

Derecho a relevar: $24.993,90 por metro cuadrado.

Como referencia, una vivienda de 100 metros cuadrados puede afrontar alrededor de 700.000 pesos en concepto de derecho de construcción.

Además, para avanzar con el expediente es requisito contar con el libre deuda de tasas municipales.

Los trámites que aún no son completamente digitales

Pese al avance de la plataforma, todavía existen instancias que funcionan bajo un esquema mixto.

Entre ellas se encuentran las habilitaciones de ascensores y antenas, así como los finales de obra. Si bien la solicitud se inicia de forma digital, algunas planillas continúan completándose y firmándose en papel.

La razón, explicó Calderón, es que «intervienen distintas áreas municipales y deben certificarse aspectos» como la ejecución de veredas, la colocación de cestos de residuos y la forestación obligatoria, tareas que requieren la validación de diferentes organismos y responsables técnicos.

Menos papel y menores costos para los profesionales

Uno de los cambios más valorados por quienes trabajan en el sector es la eliminación de las impresiones obligatorias.

El perito constructor Mauro Acuña explicó que anteriormente era necesario presentar cuatro juegos completos de planos: uno para el Municipio, otro para el colegio profesional, uno para el propietario y otro para el área de Obras Públicas.

«Cada juego ronda los 60.000 pesos, por lo que el costo total podía superar ampliamente los 200.000 pesos«, detalló.

Calderón agregó que en algunos proyectos de vivienda tradicional los gastos vinculados a la impresión «podían acercarse a los 400.000 pesos cuando era necesario rehacer documentación».

Acuña sostuvo que el nuevo sistema agilizó parte del trabajo profesional, aunque todavía atraviesa una etapa de adaptación.

«Ya no tenemos que ir hasta el colegio o al municipio y esperar para presentar documentación. Eso agilizó bastante. Igual, como el sistema es nuevo tanto para el Municipio como para los profesionales, algunos trámites están demorando alrededor de 30 días y a veces un poco más», indicó.

Cómo se inicia el trámite digital para construir en Viedma

Para presentar un plano de manera online, tanto el profesional como el propietario deben crear un usuario dentro de la plataforma municipal. En el caso de los profesionales, además, deben acreditar matrícula vigente a través de sus respectivos colegios profesionales.

Una vez iniciado el expediente, el propietario puede seguir cada etapa del proceso desde el sistema, verificar observaciones, cargar documentación faltante y recibir notificaciones mediante correo electrónico.

Además, la plataforma permite actualizar datos catastrales y centralizar la documentación vinculada a cada proyecto.