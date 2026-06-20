Esto es en off: muchos políticos y una forzada cordialidad

La Expo Smart City que organizó la CEB en Bariloche mostró una cordialidad algo impostada entre dirigentes políticos.

Protocolarmente todos se saludaron, sonrieron, dialogaron. También hubo algunos incómodos como el legislador Carlos Valeri, el único de JSRN que asistió al evento donde el faltazo del oficialismo provincial generó sorpresa.

Walter Cortés se detuvo a saludar a María Emilia Soria que ya estaba sentada en primera fila. Todas las miradas se detuvieron en ese instante, que fue protocolar y nada más. En el entorno del barilochense dicen que no se olvida que la ahora precandidata a gobernadora desde su banca de diputada en 2015 reclamó a la Justicia que «deje de dilatar» la causa Arbos y vayan presos los imputados, entre ellos el ahora jefe comunal.

El ímpetu conocido y un viejo objetivo

El legislador peronista Luciano Delgado Sempé ratifica diariamente su ímpetu. Y lo ratificó con el proyecto donde propone que, mediante una enmienda constitucional, la oposición designe a los titulares de los órganos de control externos: Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Investigaciones. Planes similares nunca llegaron a las comisiones para su inicial análisis.

El legislador peronista Luciano Delgado Sempé. Foto: Marcelo Ochoa.

Fullone aporta su gente en Parques

El senador Enzo Fullone (LLA) exhibe influencia en el seno de los organismos nacionales. Días atrás impulsó la designación de un referente de su sector el exconcejal y exfuncionario barilochense, quien además es guía de montaña y tiene expertice en turismo, Claudio Otano, como coordinador de Administración, Asuntos Legales y RRHH del parque Nahuel Huapi.

Claudio Otano.

El decreto ratifica el rechazo a la licencia gremial

Se publicó el decreto Nº 596 donde se confirma la resolución del ministro Demetrio Thalasselis, que desestimó la licencia a la secretaria general de Asspur, Cesira Mullally Bezic. Con la norma ministerial, la dirigente ya volvió a su cargo en el hospital de SAO mientras presentó un recurso ante el gobernador Weretilneck pero, este jueves, se enteró del rechazo.

La secretaria general de Asspur, Cesira Mullally Bezic. Foto: Marcelo Ochoa.

El delicado equilibrio en que quedó Román y el rol del Concejo

La formulación de cargos contra el intendente libertario de Allen, Marcelo Román, en una causa por administración fraudulenta y peculado, debilitó mandato y en las próximas semanas habrá que ver qué rol juega el Concejo Deliberante.

El mandatario quedó en un delicado equilibrio y la posibilidad de que un Concejo adverso avance con una suspensión de sus funciones se transformó en una posibilidad latente.

Neuquén | La filmina rebelde

A veces los números tienen vida propia. El gobernador Rolando Figueroa lo comprobó cuando, en plena presentación en el Centro de Convenciones Domuyo, apareció en pantalla un dato que había pedido corregir hace más de un mes.

La filmina insistía en mostrar 7.000 beneficiarios de planes sociales cuando la cifra que busca instalar la gestión es bastante más austera: 5.800. No es un detalle menor cuando se intenta construir un relato de ordenamiento del Estado. Como si fuera poco, también apareció un error en un mapa de la ruta a Loncopué.

La escena dejó una enseñanza para los organizadores: las filminas pueden ser más opositoras que la oposición. Ahora la duda es si cambiarán los gráficos o cambiarán a quien los confecciona.

Una diapositiva con cifras desactualizadas se coló en la presentación encabezada por Rolando Figueroa.

Quién es el dueño del Messi neuquino

Sin ponerse de acuerdo, Esteban Cimolai y Ramón Rioseco terminaron compitiendo por quién homenajea mejor a Lionel Messi. En Centenario apareció un Messi que hizo felices a los chicos. En Cutral Co, en cambio, apostaron a la escala petrolera: una estatua de 26 metros . Unos eligieron simpatía; otros, monumentalidad. Messi, mientras tanto, sigue jugando en otra liga.

Escala mundialista rumbo a Alaska

Dos creadores de contenido viajaron a Estados Unidos para cubrir el Mundial y hallaron a tres motociclistas de casualidad. Los viajeros habían salido el 1 de mayo desde San Martín de los Andes con destino a Alaska. Entre kilómetros, fronteras y anécdotas, encontraron tiempo para quedarse a ver un partido del Mundial. Hay regalos que no estaban en la hoja de ruta y generan una sana envidia.

Mundial pero por televisión

Nicolás Montero eligió el método más simple para desmentir una publicación de Facebook que lo ubicaba entre los políticos neuquinos que viajaron al Mundial: mostró una foto familiar mirando el partido por televisión. Prueba difícil de rebatir. El concejal libertario no fue el único incluido por error en esa selecta delegación imaginaria. En tiempos donde una publicación vale más que mil explicaciones

Reunión con paisaje político

Hugo Gutiérrez y Gabriel Álamo compartieron una reunión que en la política neuquina se leyó mucho más allá de la foto. El MPN tiene que renovar autoridades en dos meses y la discusión interna avanza con la idea de evitar una interna. El detalle es que varias de esas pintadas florecen en Neuquén capital, territorio donde todos saben quién administra el aerosol político.

Hugo Gutiérrez y Gabriel Álamo. Foto: gentileza.

Por Andrea Durán, Soledad Maradona, Daniel Vila, Adrián Pecollo.