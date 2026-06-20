Necrológicas de hoy, sábado 20 de junio de 2026

ANABALON, FLORENTINO Falleció en Neuquen el día 16 de Junio a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en sala de Parque Industrial, fueron inhumados a las 13:00hs. en el cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

HEUBERGER, ARTURO Falleció en Neuquén el 18 de Junio del 2026 a la edad de 81 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados a las 13 hs del dia 19 de Junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CASTO, PINAYA CRUZ Falleció en Neuquén el día 18 de Junio a la edad de 76 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 09:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

AVELLO AVELLO, ELISABETH DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 19 de Junio a la edad de 69 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán inhumados a las 10:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MOSCOSO, CARMEN Falleció en Neuqueén el 18 de junio del 2026 a la edad de 92 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala G de calle Rep. Italia 3979 fueron inhumados a las 16 hs del dia 19 de junio en el Cementerio Jardin del Recuerdo Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

GOMEZ, RAMON RUBEN Falleció en Neuquén el 18 de junio del 2026 a la edad de 75 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala F de calle godoy 522 fueron inhumados a las 12 hs del dia 19 de junio en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

SANCHEZ, NILDA LIDIA Falleció en Neuquén el 18 de junio del 2026 a la edad de 86 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron inhumados a las 09 Hs del dia 19 de junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

HEUBERGER, ARTURO Falleció en Neuquén el 18 de junio del 2026 a la edad de 81 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala «F» de calle Godoy 522, fueron inhumados a las 12 hs del dia 19 de junio en el Cementerio Central de Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF

Martín, Ángel Desde el Pro Río Negro acompañamos con profundo pesar al presidente del partido, el legislador Juan Martín, y a toda su familia en este doloroso momento por el fallecimiento de su padre, vecino de General Roca. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y consuelo para afrontar esta irreparable pérdida.