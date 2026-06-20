El recorrido del oro y plata de Calcatreu: desde su extracción en Río Negro hasta su envío a Canadá

Este mes se concretó la primera exportación proveniente del proyecto de oro y plata Calcatreu -ubicado a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci– a Canadá para su refinación final. En ese marco, desde el gobierno de Río Negro se detalló como fue el proceso desde su extracción hasta su posterior envío al exterior.

El secretario de Minería de la Provincia, Joaquín Aberastain Oro, brindó precisiones sobre el camino que recorren los metales desde el yacimiento operado por la canadiense Patagonia Gold hasta su destino final. Según indicó, comienza con la extracción del material en una cantera a cielo abierto, donde se abre el pit y se retira la roca mineralizada.

Luego, ese material se tritura y se coloca en pilas de lixiviación, proceso mediante el cual una solución permite separar y concentrar los metales.

Aberastain Oro explicó que ese material «se tritura, se pone en el pad de lixiviación, se pasa la solución cianurada, se concentra el oro y la plata y pasa por carbones que hacen una especie de filtro» que retiene los metales.

El proyecto Calcatreu es operado por la minera canadiense Patagonia Gold. Foto: Gobierno de Río Negro.

Después, los mismos se separan del carbón, se funden y dan origen al bullón doré: se trata de un «ladrillón» compuesto por oro y plata, con impurezas y que todavía no está refinado.

Uno de los aspectos más llamativos del proceso es la gran diferencia entre el tamaño de la roca extraída y el producto exportable. Según explicó el secretario, en Calcatreu la ley mineral -es decir, la concentración o porcentaje de metal- es de aproximadamente 3 gramos de oro por tonelada de roca.

«En un bloque de un metro por un metro cúbico son 3 gramos. No es que uno rompe y encuentra una pepita: está totalmente diseminado y requiere mucho trabajo de separación», comentó.

El bullón doré es un «ladrillón» compuesto por oro y plata, con impurezas y que todavía no está refinado. Foto: Gobierno de Río Negro.

¿Por qué se exporta el mineral extraído a Canadá?

Respecto al motivo por el que el bullón doré se envía a Canadá, el secretario señaló que en el mundo existen pocas refinerías capaces de garantizar la separación final del oro y la plata con trazabilidad completa y estándares internacionales.

«La fundición del bullón doré es lo que genera el mayor provecho posible en la cadena de valor dentro de la provincia. Después, la refinación final se hace en plantas especializadas», explicó.

El funcionario remarcó que todo el proceso previo, desde la extracción hasta la exportación, se realiza íntegramente en Río Negro, con controles provinciales, intervención de organismos técnicos y participación de trabajadores rionegrinos.

En base a datos de la Provincia, el primer despacho correspondió a unas 577 onzas equivalentes de oro y fue enviado desde el aeropuerto de Bariloche a Asahi Refining Ltd, en Canadá. El lingote doré tuvo 23 kilos, con una composición aproximada de 70% oro y 30% plata.