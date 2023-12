Esta semana en una de las tantas entrevistas que dio el presidente electo Milei, en los tantos medios de comunicación que le hacen de voceros, se le “escapó” la valoración que hace de los más débiles, los que verdaderamente pagarán el ajuste: “Los caídos”.



Así nomás, como un número, como un objeto, como muñecos. No son personas con necesidades, no son familias con hijos, no son jubilados, no son los jóvenes con pocas oportunidades. Para él son “caídos”. Ya los tiene identificados.

Ahora muchos se están dando cuenta cuáles eran las verdaderas ideas de Milei.



Las idas y vueltas en el armado de su gabinete, la presencia cada vez más fuerte de menemistas, dirigentes que defienden el proceso militar y hasta algunos que reconocen haber sido nazis, nos adelantan lo que se nos viene en los próximos cuatro años.



No solo un regreso a los años 90, con todo lo malo que eso significa, sino que además un uso peligroso de las fuerzas armadas y la policía. Habrá que estar unidos más que nunca y defender la democracia, que es lo único que nos quedará.



Abel Díaz

Neuquén