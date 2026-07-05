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Necrológicas de hoy, domingo 5 de julio de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 5 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

VITULLO, AMELIA ANA

Falleció en Neuquén el día 2 de Julio a la edad de 97 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CANTATORE, TERESA

Falleció en Neuquén el día 1 de Julio a la edad de 66 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 09:00hs. en el Cementerio Jardin Del Recuerdo. SERVICIO SOCIAL CALF.

Lazcano, Nicacio Hector L.

Fallecio en Neuquén el 3 de julio a los 100 años. Sus hijos Monica y Marcelo, sus hijos politicos Laura y Mario, sus nietos Federico, Francisco y Juan Pedro, su bisnieta Alma participan con profundo dolor su fallecimiento

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