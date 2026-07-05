Afiliaciones y la futura guerra de las fechas

La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete fue celebrada en el Gobierno de Río Negro, ya que Alberto Weretilneck siempre ha tenido una fluida relación con el flamante ministro coordinador.



El cambio de frecuencia con el Gobierno nacional, justificado en la necesidad de negociar desde otro lugar por la ausencia de representación de Río Negro en el Congreso, mostró un nuevo intercambio positivo el mismo día de la jura a la que asistió Weretilneck, esta vez con el ministro de Economía, Luis Caputo.



El titular de Hacienda avaló la toma de un crédito de 85 millones de dólares con el BID por parte del Gobierno de Weretilneck para obras de electrificación y riego desde el Valle Medio al Valle Inferior. El gobernador se lo agradeció y habló de trabajo “articulado con el Gobierno nacional”. Una apreciación impensada antes de las elecciones de medio termino.



En paralelo, un día antes de la jura de Santilli, el lunes pasado, Aníbal Tortoriello firmó su ficha de afiliación a La Libertad Avanza de Río Negro. El momento no parece antojadizo. Ante el vínculo mencionado entre el gobernador y el ahora Jefe de Gabinete, sumado a que su principal rival dentro de LLA para una futura candidatura, el senador Enzo Fullone, reporta a Karina Milei y Martín Menem, el cipoleño estaba quedando sin un anclaje con el gobierno nacional.



En un entrevista con Diario RÍO NEGRO, Tortoriello mantuvo su intención de ser candidato a gobernador, pero aclaró que dependerá de lo que defina la conducción partidaria de LLA, hoy en manos de su principal oponente puertas adentro del partido. La pregunta que sobrevuela este escenario es si el empresario cipoleño aceptará, eventualmente, no ser candidato a gobernador dentro de esta estructura partidaria.



Durante esta semana, Juntos Somos Río Negro concentró su actividad en dos ciudades clave para la elección de 2027. Weretilneck se bajó del avión que lo trajo de la jura de Santilli y estuvo en Bariloche.

Allí, junto al intendente Wálter Cortés, ratificó la posibilidad de una alianza con el partido del jefe comunal, una posibilidad que le acercaría un caudal de votos clave en la carrera por la reelección.

Pese a su origen peronista, Cortés mantiene distancia de María Emilia Soria, la otra pata del escenario de tercios que se vislumbra para el año que viene.



La intendenta de Roca busca alianzas que proyecten su candidatura a gobernadora por fuera del peronismo, en un frente más heterogéneo, como lo hizo en su aplastante victoria en su ciudad natal, cuando en 2023 ganó bajo el sello de Pasión por Roca.



En el modo de aceleración política que entró JSRN no pasó inadvertido el lanzamiento de la mesa local del oficialismo provincial en Roca. Rodrigo Buteler encabezó la entrega de diplomas a las autoridades locales en un concurrido acto, con tono proselitista.



En la actividad se volvió a notar el protagonismo local del exministro Fabián Zgaib, presencia que se ha acentuado en los últimos meses. Juntos busca un candidato a la intendencia de Roca. Y en la ciudad todavía se recuerdan las palabras del propio Weretilneck aceptando la posibilidad incluso de acompañar al postulante de otro partido en un frente común, con el objetivo de ganarle al sorismo. Los límites políticos de esta alternativa son objeto de charlas tanto en Roca como en Viedma.



Por el lado de LLA, la figura del empresario Roberto Zgaib siempre está presente por sus explícitas intenciones de ser jefe comunal de la ciudad.



La codiciada intendencia de Roca es un objetivo que la familia Soria se apresta a defender. Un ejercicio de paciencia antes de definir un candidato parece ser el modo actual del peronismo local, luego de que sonara en el verano con fuerza la figura de Carlos Soria hijo para competir por la jefatura municipal.

Las fechas de la elección provincial y la municipal de Roca serán claves en las definiciones.



La provincia debe anunciar el día de los comicios a gobernador con 90 días de antelación (los comicios se deben realizar por ley entre marzo y octubre). El municipio de Roca tiene 60 días para hacerlo por la intendencia. En este juego de tiempos se esclarecerá en gran parte también quiénes serán los candidatos de esta ciudad del Alto Valle.