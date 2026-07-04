Buscan que la afiliación a los partidos políticos pueda hacerse de manera digital en Neuquén

Lorena Parrilli es diputada de Neuquén por Unión por la Patria. Foto: Florencia Salto

Afiliarse o renunciar a un partido político sin llenar una ficha en papel, sin certificaciones y desde un teléfono celular. Ese es el objetivo de un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Neuquén que busca crear un sistema digital administrado por la Justicia Electoral provincial para realizar estos trámites de manera remota.

La iniciativa es impulsada por la diputada peronista, Lorena Parrilli.

La propuesta modifica la ley 716 de partidos políticos e incorpora el Sistema de Afiliación y Desafiliación Libre y Digital (SADID), una plataforma que permitirá iniciar el trámite por internet mediante validación biométrica o firma digital.

El objetivo, según el texto, es modernizar el padrón de afiliados, facilitar la participación ciudadana y reducir los conflictos vinculados a afiliaciones irregulares.

El artículo 40, inciso c) de la ley exige que el ciudadano o la ciudadana suscriba su solicitud de afiliación en papel, mediante fichas cuadruplicadas cuya autenticidad debe ser certificada por autoridades partidarias, conservándose dos ejemplares en el partido y dos en la Justicia Electoral.

Para la diputada este mecanismo, «concebido en una época sin conectividad digital, presenta hoy una serie de disfuncionalidades». «Para afiliarse, el ciudadano debe acercarse físicamente a un local partidario. Esta exigencia pesa especialmente sobre quienes residen en localidades alejadas de los centros urbanos, que en Neuquén son numerosas dada la geografía de la provincia», señaló.

Además mencionó que la certificación en papel «ha dado lugar, en distintos distritos del país, a afiliaciones sin consentimiento, firmas falsificadas y padrones desactualizados».

En cuanto a la desafiliación, dijo, «la Ley 716 establece como formas fehacientes la renuncia expresa por telegrama colacionado u otra forma fehaciente. Esta exigencia actúa en la práctica como una traba burocrática a la libre renuncia, afectando el mismo derecho de libertad de adhesión que la norma pretende garantizar».

Se mantendrá el formato papel para quienes lo prefieran o no tengan acceso digital.