El plan para extender el Tren del Valle hasta Chichinales: «El tramo Cipolletti-Roca es el más viable»

Desde Provincia estiman que la firma de convenios será en el transcurso de este mes. Foto: Osvaldo Álvarez.

Mientras avanzan las negociaciones con Nación, funcionarios provinciales y autoridades del Tren Patagónico expusieron el lunes pasado un informe en la Legislatura sobre el estado de las vías y el avance de las gestiones para que la empresa provincial asuma la operación del servicio de pasajeros.

Tras la reunión, la presidenta de la comisión especial del Tren del Valle, Lorena Matzen, aseguró que la información presentada permitió despejar una de las principales incógnitas del proyecto. «Estamos en condiciones de afirmar que el tramo Cipolletti-Roca es el más viable para comenzar este sueño de llegar hasta Chichinales», sostuvo en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La legisladora explicó que la iniciativa se desarrollará por etapas. El primer objetivo será sostener y mejorar el servicio que hoy une Plottier, Neuquén y Cipolletti; luego avanzar hasta Roca y, en una etapa posterior, extender el recorrido hasta Chichinales.

«Lo que vemos ahora es que hay una decisión de que el servicio ocurra. La posibilidad del regreso es concreta porque hay voluntad política», Lorena Matzen, presidenta de la Comisión Especial del Tren del Valle.

El informe técnico marcó las principales intervenciones que deberán realizarse antes de ampliar el recorrido

Vías del tren en Roca, intersección con Damas Patricias. Foto: Juan Thomes.

Durante la comisión, el ingeniero operativo del Tren Patagónico, Néstor Fatori, explicó que el tramo entre Cipolletti y Roca presenta buenas condiciones generales, aunque existen sectores que requerirán intervenciones antes de incorporar el servicio de pasajeros.

Según detalló, hay entre dos y tres kilómetros donde deberán realizarse obras importantes y otros puntos, como la zona previa a Guerrico, que necesitarán tareas de mantenimiento. El objetivo es que la infraestructura permita una velocidad mínima de 40 kilómetros por hora, ya que actualmente existen sectores donde las formaciones circulan a 20 km/h e incluso a solo 5 km/h sobre el puente ferroviario del río Neuquén.

Luego de la reunión, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren amplió ese diagnóstico en diálogo con este medio. El funcionario señaló que «el estado general para la prestación del servicio de pasajeros es aceptable en gran parte de la traza», aunque aclaró que existen distintas situaciones que deberán resolverse antes de ampliar el recorrido.

Entre ellas mencionó cerramientos laterales en zonas urbanas, el recambio de durmientes y rieles para garantizar la seguridad operacional y alternativas para mejorar la seguridad en cruces vehiculares y peatonales.

Velocidad 40 km/h es la velocidad mínima que esperan que circule el Tren del Valle tras las mejoras en la infraestructura vial.

El funcionario también advirtió que uno de los mayores desafíos aparece en la infraestructura ferroviaria complementaria. «La infraestructura de servicios, estaciones, es la parte más complicada; hay usurpación, cesiones y usos que no tienen que ver con la actividad. Para eso se está evaluando algunas alternativas», indicó Echarren.

Aunque el relevamiento permitió conocer el estado general de la infraestructura, Matzen aclaró que las intervenciones específicas se definirán una vez concretado el traspaso. «Estamos en la primera parte de la firma de los convenios. Cuando den la concesión, se va a poder determinar bien las obras específicas por tramos'», explicó.

La extensión hasta Chichinales demandará obras sobre las vías y un trabajo conjunto con los municipios

Aunque el objetivo final es conectar el servicio con Chichinales, Matzen remarcó que ese tramo requerirá una intervención más profunda. «Lo que va desde Roca hacia Chichinales hay lugares de ese tramo que hay que cambiar duramente, que hay que mejorar el tema de las vías», explicó.

La legisladora agregó que el trabajo no se limitará a la infraestructura ferroviaria. «Hay que trabajar con los municipios en la cuestión de las estaciones. Hay que trabajar con los municipios los pasos a nivel. Hay que hacer un trabajo articulado«, afirmó.

Estación de ferrocarril de Cervantes. Foto: Juan Thomes.

También señaló que será necesario intervenir sobre los cruces irregulares y avanzar con acciones de concientización. «Son los espacios donde más hay asentamientos poblacionales, pasos clandestinos que hay que regular«, expresó, al tiempo que planteó que el regreso del tren deberá ir acompañado por medidas de educación vial para reducir riesgos.

Respecto de los plazos, Matzen indicó que las negociaciones con Nación se encuentran en la etapa final. «Estamos en el punto de firma de convenios y, a partir de la firma de los convenios, el Gobierno de la provincia tiene 120 días para operativizar todo», afirmó la legisladora y presidenta de la comisión especial del Tren del Valle.

Para la presidenta de la comisión, la recuperación del servicio excede el valor simbólico del regreso del tren. «El tren no es una alternativa lírica o un sueño nada más por nostálgico, sino que es una necesidad para el desarrollo de Río Negro», remarcó.