El flete de Vaca Muerta

Las sesiones legislativas suelen dejar frases destinadas a perderse en la rutina parlamentaria. De tanto en tanto, alguna logra condensar en pocas palabras un debate mucho más amplio que el expediente que se discute. Una sola declaración legislativa puede sintetizar discusiones de fondo que superan la coyuntura de un proyecto técnico.

Eso ocurrió cuando el presidente de la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura, Damián Canuto, recurrió a una vieja expresión atribuida al expresidente brasileño José Sarney para explicar uno de los principales desafíos que enfrenta Neuquén en esta etapa de Vaca Muerta. El legislador apeló a una analogía histórica para ilustrar el verdadero reto logístico de la cuenca neuquina.

“Yo el aire se los regalo; paguen ustedes el flete”, recordó Canuto al evocar la respuesta que Sarney habría dado cuando desde los países desarrollados reclamaban preservar la Amazonia por tratarse del “pulmón del mundo”. La contundente frase presidencial desnudó la tensión histórica entre las demandas globales y los costos reales de preservación.

La distancia entre el recurso y la riqueza real

Más allá de la exactitud histórica de la anécdota, la metáfora introduce un aspecto que suele quedar relegado en las discusiones energéticas: la diferencia entre poseer un recurso y convertirlo efectivamente en riqueza. Tener potencial geológico no se traduce de manera automática en el desarrollo económico de una región.

Entre las reservas de gas y la disponibilidad existe una cadena de infraestructura, financiamiento, tecnología, logística y reglas de largo plazo que resulta tan importante como el recurso mismo. La viabilidad del subsuelo depende de una compleja e indispensable red técnica y legal en la superficie.

Buena parte de la discusión política gira precisamente alrededor de ese punto. Hay quienes sostienen que las condiciones ofrecidas para atraer inversiones implican resignar parte de la renta futura de la provincia. El debate central se enfoca en si los incentivos actuales comprometen o no los ingresos futuros del Estado neuquino.

Las lecciones históricas y el teorema del poder

Otros consideran que, sin incentivos adecuados, difícilmente llegarán los capitales necesarios para desarrollar proyectos de gran escala. Son enfoques distintos sobre una misma pregunta: cuál es el equilibrio entre la captura de renta pública y la viabilidad económica de inversiones que requieren miles de millones de dólares y décadas para recuperar el capital. La encrucijada radica en hallar el balance justo entre la recaudación fiscal y la atracción de inversiones multimillonarias a largo plazo.

Canuto recurrió también a otra referencia histórica: la experiencia de Arturo Frondizi. Recordó que antes de llegar a la Presidencia defendía posiciones muy críticas respecto de la inversión extranjera en el petróleo y que, ya en el gobierno, modificó ese criterio al encontrarse con las limitaciones financieras del Estado. El giro de Frondizi en materia petrolera expuso históricamente cómo las urgencias de la gestión reconfiguran las posturas ideológicas.

El diputado vinculó ese cambio con el llamado Teorema de Baglini, según el cual las posiciones políticas tienden a moderarse a medida que aumenta la cercanía con las responsabilidades de gobierno. La referencia no pretende cerrar el debate, sino recordar una constante de la historia argentina. La máxima de la política argentina confirma que el pragmatismo se impone sobre los discursos a medida que se accede al poder.

Del autoabastecimiento local al desafío exportador

Gobernar suele implicar administrar restricciones que muchas veces no aparecen con la misma intensidad en el discurso opositor. En materia energética, esa tensión se repite desde hace décadas y atraviesa administraciones de distinto signo político. La gestión energética en el país está marcada por una histórica contradicción entre las promesas políticas y las limitaciones fácticas.

Neuquén enfrenta, además, una condición geográfica difícil de ignorar: su principal riqueza hidrocarburífera está lejos de los puertos, lejos de los grandes centros de consumo y lejos de los mercados que demandan gas natural licuado. Esa distancia convierte a la infraestructura y a la logística en factores decisivos. El aislamiento geográfico de la cuenca obliga a considerar el transporte como el verdadero cuello de botella del desarrollo.

El “flete” al que aludía Sarney deja de ser entonces una simple imagen retórica para transformarse en una descripción bastante precisa del desafío. La provincia transita un momento singular: después de años en los que el objetivo principal fue recuperar el autoabastecimiento energético, el horizonte ahora es competir en un mercado internacional donde participan países con infraestructura consolidada y reglas estables desde hace décadas. El nuevo escenario exige pasar de una lógica de subsistencia interna a una de competencia con potencias globales.

Las condiciones para el cambio de escala

Ese cambio de escala obliga a definir qué condiciones está dispuesta a ofrecer para transformar una ventaja geológica en una plataforma exportadora. La frase rescatada probablemente haya logrado instalar una imagen sencilla para explicar un problema complejo. El desafío actual radica en establecer qué concesiones normativas y fiscales asumirá la provincia para viabilizar sus saldos exportables.

Si Vaca Muerta representa una oportunidad histórica para Neuquén, la pregunta ya no es solamente cuánto vale el recurso. También es cuánto cuesta llevarlo hasta donde alguien esté dispuesto a comprarlo. El éxito económico del proyecto no se medirá por el valor en boca de pozo, sino por el costo final de su logística internacional.

Entre ambas respuestas se desarrolla una discusión que excede una ley, un gobierno o una coyuntura política y que probablemente acompañe el desarrollo energético de la provincia durante muchos años. Esta puja estructural por los costos de transporte definirá la política económica de Neuquén por las próximas décadas.