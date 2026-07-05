Río Negro tuvo un arranque del año con retracción en las exportaciones

Las peras y manzanas de Río Negro son los productos que generan más exportaciones de la Provincia. Archivo

El perfil exportador de Río Negro, que registró un alza constante en los últimos años, presentó una retracción en los primeros cinco meses del 2026, con una baja del 18% respecto del mismo período del año pasado en cuanto a divisas generadas.

Según los datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos difundidos semanas atrás, Río Negro logró en el acumulado entre enero y mayo de este año 249 millones de dólares por sus exportaciones, de los cuáles el 69% (172 millones de dólares) se facturó por la inserción de productos primarios en el mundo.

La composición del comercio exterior rionegrino se compone además con 44 millones de dólares (17,67%) generados esos meses por manufacturas de origen agropecuario; 31 millones de dólares (12,44%) por la venta de combustibles y energía; y solo un millón de dólares por manufacturas de origen industrial.

La comercialización al exterior de los productos rionegrinos significó el 3,5% del volumen total de toda la Patagonia, que a nivel regional -con la exclusión de La Pampa que se contabiliza en la región Pampeana- tuvo ventas del orden de los 7.184 millones de dólares en los primeros cinco meses, un 65% más que el mismo período del 2025.

Para Río Negro, la exportación de la producción frutícola en sus distintas variantes, ya sea fruta fresca, con las peras y manzana en el top ten, jugos concentrados y otros productos como la cereza, significan el mayor volumen de comercialización externa, pero también ganan terreno los combustibles y energía.

La evolución mensual de lo que va del 2026 muestran un acompañamiento de los ingresos por ventas en el exterior con la temporada frutícola. Así los volúmenes del comercio exterior se iniciaron tímidamente con 39 millones de dólares en enero (el mes que comienza la salida de los barcos a distintos destinos y de los camiones a Brasil); pasando por una estabilidad del orden de los 57 a 58 millones de dólares en febrero, marzo y abril; y a partir de mayo ya se comenzó a evidenciar una leve merma, con 54 millones de dólares generados.

La fruta encabeza la comercialización al mundo

Según datos que aportó el secretario de Fruticultura Facundo Fernández, en términos porcentuales la fruta representa el 45% del total exportado de la provincia; los hidrocarburos el 35%; los jugos concentrados el 15% y otros productos suman un 5%.

En el complejo frutícola, la principal producción de exportación, Río Negro es el quinto exportador del hemisferio sur de manzanas, aunque solo se comercializa al mercado externo un 15% del total de la producción. En la pera la ecuación es a la inversa, se exporta el 90% de lo producido, aunque el volumen es fluctuante por cuestiones agronómicas o climáticas.

Ese factor climático que genera variaciones drásticas es uno de los temas que la Secretaría busca atender con la promoción de la “incorporación de mallas antigranizo y sistemas de riego mecanizado”, explicó Fernández.

Los principales mercados para la fruta rionegrina son Brasil, Estados Unidos y Rusia.

Menos volumen de hidrocarburos

En el rubro energético, Río Negro exporta crudo y gas. Los indicadores del Indec muestran una retracción en los ingresos por ventas en el exterior que pasó de 81 millones de dólares en el acumulado enero-mayo de 2025 a 31 millones de dólares en el mismo período de 2026.

Desde la provincia aclararon que el precio de venta está vinculado con las retenciones a las exportaciones. Desde octubre tiene una escala gradual y a partir de ahí las exportadoras de Río Negro incrementaron su cupo.

Mario Figueroa, secretario de Relaciones Institucionales de la secretaría de Energía de la provincia, remarcó que la producción rionegrina tiene un solo cargador y depende de la estrategia comercial de las empresas si se destina al comercio exterior o al mercado interno. Es indistinto el destino final para el cobro de regalías.

Los principales mercados de los últimos años son Estados Unidos y Chile.

Hay proyecciones que a partir de la exportación que se realice con el VMOS, desde el puerto de Punta Colorada, el precio de venta sería mayor al de Bahía Blanca, y si bien la mayor producción va a ser neuquina, también va a impulsar a que productores de Río Negro destinen más hacia la exportación que hacia el mercado interno.