¿Cómo afecta el rendimiento escolar el uso del celular en el aula?

Belisario Antonio Ñanco, DNI 50.806.737

C.P.E.M 79 Lonco Luan 2do año

Lonco Luan, Neuquén

El celular afecta en nuestro rendimiento académico dentro y fuera de la escuela, por ejemplo, cuando la profe está explicando algo sobre el tema que estamos viendo y al jugar dejamos de prestar atención. Así como me pasó, que no estuve atento a las clases y ahora estoy recuperando aquello que no hice. Por eso es bueno reflexionar sobre este tema que hoy está afectando a muchos estudiantes. Tenemos que pensar que en los recreos hay tiempo para jugar o usar el celular, porque usar el dispositivo para distraernos en las horas de clases y no escuchar al profesor cuando está explicando, creo que es una falta de respeto. El celular es como la corriente eléctrica, una vez que te sacude te deja mal.

Recuerdo que tuve un momento de distracción en la clase de ciencias, mientras estaba viendo un video en mi teléfono, me di cuenta de la situación y a partir de ese momento no lo llevé más a la escuela.

Cómo dice Inés Dussel: “los celulares no son buenos ni malos en sí mismos, sino que dependen del contexto y de cómo se integran en las prácticas educativas.” Acá la autora quiere decir que no son ni buenos ni malos, sino que depende del uso que nosotros y los docentes le damos y usarlo de manera responsable.

Una buena propuesta sería que todos dejemos de usar el celular y los auriculares en las horas de clase.