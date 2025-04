¡Truco infalible!: ¿Por qué hay que poner sal en las brasas cuándo se hace asado?

La sal es un condimento base para cualquier comida y que no puede faltar a la hora de hacer un buen asado, pero lo que no todo el mundo sabe, es que también se usa para espolvorear sobre las brasas. En esta nota te contamos por qué.

Qué efecto tiene tirar sal sobre las brasas del asado

La sal es un elemento que no sólo se usa para dar sabor. También es muy eficaz si se espolvorea directamente sobre las brasas. Este truco es muy común en la parrilla y sólo lo saben algunos asadores. Hacerlo mejora el proceso y hace que el asado salga mucho mejor.

Reduce el humo excesivo: La sal ayuda a controlar la producción de humo a l absorber parte de la grasa que gotea sobre las brasas, evitando que se queme y genere demasiado humo, lo que podría afectar el sabor de la carne.

Estabiliza la temperatura de las brasas: Al esparcir sal gruesa sobre las brasas, se puede prolongar su duración y mantener una temperatura más pareja, lo que favorece una cocción más controlada.

Otros usos alternativos de la sal en la cocina

El uso de la sal para apagar fuegos

La sal puede ayudar a sofocar el fuego en ciertas circunstancias, pero no funciona como un extintor universal. Si la arrojamos sobre las brasas, no las apaga por completo, pero puede reducir la intensidad del fuego y controlar llamas pequeñas, ya que cubre el carbón y limita el oxígeno disponible.

Muchos la usan para sofocar pequeños incendios en la cocina, cuando el aceite larga una llamarada. La sal puede absorber el aceite y cortar la combustión.

Sin embargo, no es eficaz para apagar llamas grandes, y en algunos casos, puede incluso generar vapores peligrosos si se usa en incendios químicos o eléctricos.

