Cazzu aseguró que no tiene resentimientos contra Christian Nodal y Ángela Aguilar: «no la juzgo»

Cazzu habló con LAM sobre la polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar. El cantante mexicano y la rapera argentina estuvieron en pareja y tuvieron a una hija, Inti. Si bien parecía que la relación venía encaminada, terminaron repentinamente y al poco tiempo Nodal se casó con Ángela Aguilar, quien era amiga de ambos. Rápidamente se desataron rumores de infidelidad y este viernes Cazzu habló sobre su conflictivo vínculo con ambos.

Cazzu sobre su relación «formal» con Christian Nodal: «es por el bien de nuestra hija»

La rapera Cazzu conversó con el notero de LAM y habló sobre los rumores que aseguran que su última canción «Con Otra» es dedicada a Ángela Aguilar, la esposa de su expareja. La joven desmintió estás versiones. “La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía”, explicó.

Además, aseguró que no tiene resentimientos hacía Aguilar por sus dichos y sus acciones. «Bronca nada, yo no la juzgo, no me no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y de hecho me encanta si son felices, me encanta”, aseguró.

Otro de los rumores que desmintió la intérprete jujeña fue que, según dicen las malas lenguas, ella le habría pedido a la justicia que Ángela Aguilar no pueda ver a Inti, la hija que tuvo con Nodal. “Nunca hubieron ni existieron ninguna de esas conversaciones legales, nosotros tenemos una una relación totalmente formal como tiene que ser por el bien de nuestra hija”, dijo.

“Solamente hablamos por información de la niña”, reiteró luego. Cuando le preguntaron si era cierto que el intérprete no veía a su hija desde septiembre, Cazzu decidió no responder: “Esas no son preguntas que yo te pueda responder”.

Consultada sobre si era cierto que el músico no veía a su hija desde septiembre, Cazzu respondió con cautela: “Esas no son preguntas que yo te pueda responder”. Sobre su presente, aclaró que está soltera y sin ganas enamorarse: “Estoy súper bien, enfocada en mi música, muy feliz. Está todo bien”.