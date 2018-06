¡Contáselo a Lagarde!

En mi modesta opinión, alguien tendría que explicarle a la señora Lagarde que dado que Federico Sturzenegger, quien firmó el préstamo en la línea de puntos, no trabaja más aquí y que el ochenta por ciento de la ciudadanía argentina está contra la injerencia de otros países en la economía y política nacional a través del FMI (y por ende no tiene vocación de pago), en la desafortunada y poco probable situación en que Mauricio Macri no fuese reelecto presidente, el préstamo se lo tendrá que cobrar a “la Gardel”.

Leonardo Peusner

DNI 571871