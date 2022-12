De festejos y desprolijidades

Roca

De acuerdo al feriado establecido, muchísimos argentinos (unos 5 millones) se volcaron felices a las calles para poder ver a sus selección.

Lamentablemente los únicos que pudieron fueron los que fueron a Ezeiza ya que debido a la gran cantidad de gente fue muy difícil avanzar.

No obstante ellos, el presidente de AFA, Chiqui Tapia, elogió el accionar del ministro Berni.

No así ocurrió en el obelisco como tampoco en Casa Rosada, donde el ministro Aníbal Fernández suministró un helicóptero haciéndoles volar a los jugadores para que vieran a la gente. Cuando vi estas imágenes (que encima nos recordaron al helicóptero de De la Rúa) la indignación que me generó fue inmensa.

Casa Rosada helipuerto. ¿Cuál fue el objetivo de hacerlos volar en vez de bajar a la Rosada, recibirlos el presidente y saludar a los hinchas desde el balcón?.

¿Qué le pasa a Alberto Fernández ? Un presidente que no recibe a los campeones del mundo ¿Para qué estableció un feriado nacional?

Realmente, el pueblo argentino dio el mejor ejemplo ante un presidente inoperante, que se rodea de inútiles e inservibles. No hizo ningún disturbio y aguantó estoicamente en los distintos puntos de CABA .

Si hay una “interna” como dicen entre los ministros, ni los jugadores ni el pueblo se merecen pagar por estas desprolijidades que tanto daño hacen. Después andan pidiendo los votos. Pero si no pudieron organizar un festejo con los campeones del mundo, cómo van a seguir organizando un país. Confieso que voté a Fernández pero me resultó un fiasco. Quedará en la historia como el “presidente que no pudo”.

Silvia F. Castex Pla

(Texto reducido)