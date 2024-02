Degradación de las instituciones

Ricardo Dougall, DNI 10.532.537

Neuquén

Cuando la política se mete en las instituciones u organizaciones sin fines de lucro, su final es predecible. Pasa por ejemplo con la Confederación Neuquina de Deportes y muchísimo más grave con la cooperativa CALF. La “cooperativa del pueblo de Neuquén” se ha convertido en un arma contra el mismo pueblo que la fundó. Paradójico, no?

Quizás seamos una sociedad de mediocres y nuestros dirigentes y funcionarios no sean la excepción.

Pregunto ¿como sale mágicamente una millonaria deuda de la noche a la mañana? ¿Los balances anteriores de CALF lo reflejaban? ¿Lo ocultaron para tener un balance positivo? Si ese es el caso es un acto grave de administración y el responsable no es precisamente el asociado.

Por otro lado, el Complejo Ambiental Neuquén es una obra pública. ¡Que tiene que ver el asociado a la cooperativa! Con ese criterio también pagaremos la nueva terminal, el asfaltado de calles, etc.

Si seguimos por este camino, habría que analizar si en los 8 años de aportes extra para pagar la deuda contraída, no conviene instalar paneles solares y dar de baja el medidor. Otra opción sería crear mini-cooperativas de dos o tres socios y compartir un medidor. Ocho años pagando algo que no nos corresponde, con la inflación reinante, será la ruina para muchos asociados. Levantemos nuestra voz, no es justo lo que sucede, que nuestros representantes a quienes les hemos dado mandato, nos den la espalda. ¿Qué capacidad intelectual tienen los concejales que aprobaron la ordenanza 14645, quien les dio ese mandato?

Hace mucho que no escribo pero insisto ¡Participe!