Denuncia en Argentina contra Elon Musk por censura

Ariel Valloud, integrante de Labor Peronista.

BUENOS AIRES

En estos días he presentado una denuncia judicial contra el empresario Elon Musk y su plataforma X.com, a través del Ministerio Público Fiscal, recayendo en el número de seguimiento 1561173.

La denuncia fue interpuesta luego de que la misma plataforma me informara que mi cuenta se encuentra severamente censurada. Esta situación resulta gravísima. El X de Elon Musk, es un plataforma que aplica censura previa, no informa de ello expresamente, y lo más grave aún es que cobra por las suscripciones. Esto ya traspasa la cuestión personal de la censura a mi persona, la plataforma X censura a quien emita cualquier opinión contraria a los intereses del señor Elon Musk.

La plataforma de Musk ofrece en publicidad planes de suscripción de determinada cantidad de dinero para mejorar la exposición y alcance ofreciendo otros servicios también. Sin embargo, esto sucede siempre y cuando las opiniones y contenidos subidos a la plataforma de Musk coincidan con sus intereses políticos, de lo contrario, el señor Musk aplica censura y encima cobra por ello.

La propia plataforma X informa que si se critica políticamente a Donald Trump, si se critica a Elon Musk o si se critica a determinadas organizaciones afines a Musk, serán pasibles de censura e incluso de suspensión, como nos ha sucedido en la agrupación Labor Peronista. En la denuncia pido al juez que arbitre los medios necesarios y obligue a Elon Musk a fijar domicilio de X.com en la Argentina.