Vestigios que perduran desde la antigua Chimpay, en su 121° aniversario

“Localidad del departamento Avellaneda”, “oasis agrícola regado con las aguas del río Negro”, Chimpay esconde en su ejido una serie de reliquias que fueron testigos de la trayectoria de una comunidad que creció en una superficie de 10.706 hectáreas, con ingreso a la vera de la Ruta 22.

Ya en 1899, pese a que aún no estaba fundado el pueblo como tal, su tierra fue el escenario del acto improvisado con el que la comitiva de autoridades llegadas desde Buenos Aires, tuvo que inaugurar la línea férrea hasta Neuquén, impedidos en su intento de seguir viaje por la gran inundación de junio de 1899.

Allí la Estación de tren también habilitada ese mismo día, tuvo desde ese tiempo, un compañero fundamental para la época y de características únicas: el tanque de agua. Realizado en madera de pinotea y roble, a diferencia de la mayoría en el resto del país, que era de mampostería o hierro, se levanta todavía hoy como una referencia típica y símbolo de los tiempos de las locomotoras a vapor, que necesitaban abastecerse con el líquido elemento en las distintas paradas, para seguir viaje.

El tanque para abastecer a las locomotoras a vapor, una reliquia. Foto: Cecilia Maletti.

Hoy este espacio histórico, sobre Av. Roca, funciona como sede de las oficinas de la Subsecretaría de Turismo Municipal y su entrañable tanque, es parte del Circuito de recorridas locales.

A dos avenidas de allí, sobre calle Sarmiento, se encuentra otro sitio especial para el sentir local: el antiguo edificio del Correo. Estructura que data del año 1921, es el primer edificio público construido, revestido en madera y piedra, con la típica cartelería de “Correos y Telecomunicaciones”, vigente entre los años ‘40 y ‘70.

La Capilla local, de puertas macizas y antiguas ilustraciones. Foto: Cecilia Maletti.

Y finalmente, con otro sitio religioso, como es la Capilla de Nuestra Señora de Luján, se completan los tres espacios declarados juntos como “Patrimonio de la Comunidad” en una misma sesión del Concejo Deliberante local, realizada en abril de 2017. Ubicada en la esquina de Belgrano y Don Bosco, ese templo es el resultado del trabajo conjunto y comunitario de una comisión organizada con ese fin, desde 1947.

En sus paredes del frente es posible ver dos ilustraciones, de nuevo en piezas de cerámica, al estilo de las mayólicas, donde se representan varios momentos de la vida de Ceferino, como el de su bautismo, a cargo del misionero Domingo Milanesio.