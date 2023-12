Despropósitos que el EPAS debe corregir

Pablo Pissk, DNI 8.362.085

Neuquén

Tengo débito automático de mis facturas de los servicios del EPAS y necesito una constancia de libre deuda para un trámite inmobiliario

Mandé una persona a solicitarlo y le entregaron la factura del trimestre que ya se había descontado de mi cuenta bancaria para que vuelva a ser abonada.

Concurro a la oficina comercial del EPAS con los comprobantes (factura y débito descontado de mi cuenta) para solicitar el correspondiente Libre Deuda.

Para emitirlo, me exigen abonar una tasa que supera el 10% de mi costo trimestral del servicio y debo esperar 10 días hábiles para volver a la sede comercial a retirarlo.

Se pueden señalar por lo menos tres despropósitos:

1. Que en la atención al público de la oficina comercial no tengan la información de los clientes al día

2. Si pago regularmente las facturas, ya que me debitan automáticamente, en lugar de premiarme me castigan con el pago de una tasa que no tiene coherencia de ser cobrada

3. Hay un empleado que recibe la solicitud del comprobante de libre deuda y que lo acepta porque en su pantalla identifica que no hay deuda y “pasa arriba”(sic) esa solicitud para que “de arriba” se emita el comprobante de Libre Deuda transcurridos 10 días hábiles

El presidente del EPAS, debería destinar más gente a reparar y extender las redes en lugar de acumular estructuras burocráticas innecesarias que obstruyen una buena relación cliente-prestador.