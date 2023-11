Egresados de la Escuela San Martín del Neuquén, 1973

Intrépidos estudiantes confrontaron con las autoridades escolares de entonces por el uso de pantalones, para las mujeres, debajo del guardapolvo. La escuela San Martín —hoy IFD 12—nació como escuela media de dependencia nacional en la que se educaron muchas generaciones neuquinas y valletanas. La matriz educativa secundaria se inició a partir de la creación de la Escuela Industrial de la Nación, Ciclo Medio, creada en 1943 con el nombre de Escuela Técnica de Oficios de la Nación con anexos Comercial Mixto y Profesional de Mujeres, Decreto N° 143.794/43. Comenzó a funcionar en el local de la Cooperadora Escolar “Conrado Villegas” con Comercial y Profesional de Mujeres porque para el curso de oficios no había inscriptos.



El año1947 marca otra etapa en la educación secundaria: la creación del anexo a la Escuela Nacional de Comercio del Ciclo Básico, fundamento del bachillerato.



En 1951 se creó la Escuela Normal dependiente de la de Comercio. Dos años después se creó el Departamento de Aplicación, que era la escuela primaria para las prácticas de las alumnas del magisterio.

En 1964, el gobernador Felipe Sapag emitió el decreto Nº 1901 mediante el cual se reservó el terreno de 7.200 m2 ubicado en la parte centro sud de la chacra 133 de la ciudad para la construcción del edificio escolar, en la Avenida Argentina, su actual emplazamiento.



Cuatro años después se firmó el convenio para su realización, y, finalmente, fue inaugurada el 2 de junio de 1970. De sus aulas -viejas y nuevas- egresaron muchas generaciones de Maestras, Bachilleres y Peritos Mercantiles.



La promoción 1973 aglutina a egresados de antiguas familias neuquinas y del Alto Valle arraigadas en la región, donde ejercían distintas profesiones.



Los bachilleres docentes son: Luis Alberto Afione, Evelina Elena Aiello, Miguel Ángel Betancur, Mabel Inés Cancio, Silvina Gabriela Cartes, Celia Casado, Estela Mary Chaar, Roberto Chjarra, Sergio Della Valentina, Patricia Irene Di Russo, Nancy N. Ferramola, Ana María Flores, Guillermo E. Garay, Sabina E. Garrido, Lourdes L. Gelati, Margarita E. Lagos, Ilda B. Lanfre, Erwin E. Leitner, Mónica G. Navoni, Juan Luis Ortiz, Emilce E. Reznik, María N. Romero, Laura M. Sánchez, Gladys J. Vilchez. Bachilleres: Graciela T. Ahumada, Miguel D. Barrere, Susana I. Beitia, Héctor R. Benítez, Irma I. Biassi, Graciela I. Casellas, José M. De la Vega, Eduardo C. Del Campo, Delfor C. D’ella, Mónica P: Derendinger, Fernando J. Di Boscio, Sonia S. Errecart, Domingo D. Espinase, Ada R. Fernández, Marisa Fuentes, María C. Gagliano, Graciela N. Goldenberg, Cristina M. González, José L. Greloni, Jorge M. Hernández, Fresia H. Lafon, Irene V. Liotard, María I. López Casanegra, Eduardo N. Matkovich, Claudio E. Morate, Julio C. Moreno, Felisa Pagani, Patricia B. Quiroga, Guillermo H. Reybet, Horacio D. Rodríguez, Diego Sapag, Silvia Seage, Mónica Solsi, Adelvo Somma y Stella M. Torres.



Estos alumnos fueron protagonistas de un inusual hecho para la época: un grupo de alumnas pretendió entrar al establecimiento vistiendo pantalones bajo los guardapolvos.



El director trató de impedirlo debido a que en la reglamentación no estaba contemplada esa vestimenta. Se les propuso que las alumnas que –por razones climáticas-tuviesen que usar pantalones y su domicilio quedara lejos de la escuela, deberían cambiarse en un salón especial y asistir a clase vestidas con polleras.

Las alumnas mostraron su disconformidad en la escalinata del frente de la escuela.



Por la tarde realizaron una asamblea general, a la que concurrieron sus padres. Luego de un encendido debate el rector solicitó que se eleve una nota para consultar a las autoridades nacionales.

El Sr. Sierro Yáñez prometió que reglamentaría el uso de la prenda en caso de que no se recibiera contestación desde Buenos Aires.



Su argumentación al respecto fue “cuando se redactó el reglamento nadie pensó que las mujeres usarían esa prenda”.



Además, prometió no sancionar a las alumnas que se habían rebelado contra la reglamentación escolar ni a las preceptoras que habían acompañado el hecho. En la foto los vemos en el festejo de sus Bodas de Oro.



Hoy homenajeamos a las alumnas por ser pioneras en la defensa de sus derechos y a sus compañeros por acompañarlas en una audaz medida para la época.

Beatriz Carolina Chávez

Neuquén