El monumento a Roca

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Zapala



Con fecha 5/8/2023 la periodista Barbara Reyes Hällmayer pone de manifiesto que poco después que la justicia dictara una medida cautelar prohibiendo la reubicación del monumento al General Julio Argentino Roca emplazado en el Centro Cívico de Bariloche individuos encapuchados vandalizaron la estatua intentando cortar las patas del caballo que monta el prócer intento que se frustró porque según la historiadora Luciana Sabina los atacantes eran inútiles e inservibles afirmando que “gendarmería ya está en custodia”.

Llama la atención que el intendente de San Carlos de Bariloche Gustavo Gennuso planeaba colocar en su lugar un mural en honor a las Madres de Plaza de Mayo, digo que me sorprende tal comportamiento pues es de público y notorio que la institución precitada detestaba a Roca tildándolo de genocida, acusándolo de someter a tortura a los pueblos originarios que habitaban la Patagonia incorporando las tierras donde hoy progresan las provincias de Neuquén y Río Negro, destacando los relevantes centros turísticos sitos en las ciudades de Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura y los yacimientos de petróleo y gas de Vaca Muerta, todo lo cual implica un polo inigualable de riqueza para Argentina que hoy no existirían si no se hubiese llevado a cabo la Campaña del Desierto culminada con éxito.

Así si bien la situación no va a producir ninguna guerra entre los vecinos sin duda constituye generar un conflicto inútil e inoportuno.