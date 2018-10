El pueblo no se equivoca

Muchos han puesto en duda semejante afirmación. Los más prácticos afirman que es verdad cuando el pueblo sí los vota, y que falla cuando ganan los contrarios. La frase es correcta, sin ser un dogma de fe. El ser humano es un animal político y social según Aristóteles y además religioso según Santo Tomás. Las mayorías electoralistas del liberalismo no garantizan el acierto ni mucho menos la verdad, pero la lógica y el sentido común dicen que es más difícil que muchos cometan el mismo error. Pero hay que tomar la palabra “pueblo” en su justo valor. “Pueblo” no es masa. No es la suma de individuos. Eso es antinatural (y por lo tanto malo e injusto, decía Luther King). Está en la ciudad (la polis) pero no forma parte de ella verdaderamente. El individualismo es el gran triunfo liberal. Por eso funcionan ¡y cómo! las redes sociales donde la relación humana desaparece. Por eso sirven para que gane Trump o Bolsonaro y Cambridge Analytica hace fortunas.Nos admiramos porque votan contra sus propios intereses. Pero es que ya no saben cuáles son esos intereses. Con muchos menos recursos, otros fariseos lograron que un pueblo votara en contra de sí mismo. En el plebiscito entre Jesús y el ladrón, no eligieron bien. Pero a la larga no triunfan. “Cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana” nos enseñó José Martí. El ser humano cae pero se levanta. Así es la historia.

Julián Alvarez DNI 7.574.027