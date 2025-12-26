Encontraron muerta a una mujer en Neuquén: su cuerpo estaba dentro de una camioneta, buscan identificarla

El cuerpo de una mujer fue hallado en el interior de una camioneta, este viernes por la mañana, en el barrio Cumelen de Neuquén. En el lugar está trabajando la Policía, que restringió el acceso a la zona. Las tareas se están desplegando sobre la calle Soria, entre Pringles y Peñaloza. La víctima aún no fue identificada. Por protocolo, el hecho se investiga como presunto femicidio.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el cuerpo fue hallado este viernes en horas de la mañana.

Foto: Florencia Salto.

Además, informaron que el fiscal a cargo del caso es Andrés Azar, quien solicitó la realización de una autopsia. En el lugar, ubicado frente a la plaza Pehuén Mapu, está trabajando personal de criminalística.

Según información a la que accedió este medio, la víctima tendría entre 35 y 40 años y vivía junto a su pareja en la misma camioneta donde fue hallada. Los vecinos aseguraron que la última vez que la vieron con vida fue el 24 de diciembre.



Según indicaron a este medio, el hallazgo del cuerpo se produjo luego de que una vecina alertara sobre un presunto robo. La denunciante manifestó que había un hombre forzando la puerta de la camioneta, una Renault Kangoo color gris, cerca de las 7.

Al sector acudió la Policía y allí los efectivos vieron a la mujer en el interior ya sin signos vitales. Como parte del proceso, el hombre que intentaba abrir el vehículo quedó demorado. Los vecinos señalaron que la camioneta estaba estacionada «hace días» en el lugar, por lo menos, desde el miércoles 17 de este mes.



Violencia de género: apoyo y asistencia en Neuquén

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.