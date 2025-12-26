Chile abre el verano y refuerza los controles: qué tener en cuenta antes de cruzar la frontera

El lanzamiento de la temporada estival 2025-2026 se realizó bajo la campaña “Chile es Tuyo, tu verano empieza aquí”.

Chile ya puso en marcha su verano. La Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) dieron inicio oficial a la temporada estival 2025-2026, el período de mayor movimiento turístico del año, con un acto que reunió a autoridades del sector y marcó el comienzo de una campaña pensada para atraer viajeros tanto nacionales como internacionales.

El lanzamiento se realizó bajo el lema “Chile es Tuyo, tu verano empieza aquí” y fue encabezado por el subsecretario (s) de Turismo, Felipe Abarca, junto al director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez. La estrategia apunta a consolidar a Chile como uno de los destinos más elegidos del verano, en un contexto donde crecen los viajes por turismo y también por compras, especialmente desde Argentina.

Pero junto con la invitación a viajar, aparece una advertencia clave. Ante el aumento del flujo en los pasos fronterizos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió una serie de aclaraciones fundamentales sobre qué productos están prohibidos, cuáles pueden ingresarse sin pagar aranceles y qué límites rigen para el traslado de dinero. Información sensible para evitar contratiempos que pueden convertir una escapada en un mal recuerdo.

Con el aumento de los viajes por turismo y compras, los pasos fronterizos concentran gran parte del movimiento del verano.

Qué no se puede ingresar a Chile

Desde ARCA recordaron que existen prohibiciones expresas para determinados bienes, sin importar su valor. Entre los productos que no pueden cruzar la frontera se encuentran:

Material arqueológico y bienes de valor cultural.

Mercadería con finalidad comercial o industrial.

Estupefacientes.

Armas y explosivos, salvo que se cuente con autorización previa de la Anmac.

Estas restricciones tienen como objetivo proteger el patrimonio cultural, la seguridad y el comercio interno del país vecino.

Qué se puede ingresar sin pagar aranceles

En cuanto a los bienes permitidos, los viajeros pueden ingresar sin impuestos determinados artículos de uso personal. Entre ellos:

Un teléfono celular y una notebook o tablet por persona.

Ropa y objetos de uso personal, siempre que no tengan fines comerciales.

Bienes que hayan sido declarados previamente al salir del país y que luego se reingresen.

Además, al egresar de Argentina se permite llevar bienes de origen nacional por un valor de hasta USD 2.000.

ARCA recordó qué productos están prohibidos y cuáles pueden ingresarse a Chile sin pagar aranceles.

Límites de dinero en efectivo

Otro punto central es el traslado de dinero. Se puede ingresar o retirar del país hasta USD 10.000 o su equivalente en otra moneda sin necesidad de realizar trámites adicionales. Si el monto supera ese límite, se debe completar una declaración especial en Aduana mediante el formulario OM 2249A.

En el caso de menores de 16 años, el límite máximo autorizado es de USD 5.000. Para egresos que superen el tope permitido, el dinero deberá transferirse por vía bancaria.

Desde ARCA recomiendan informarse con anticipación, declarar correctamente los bienes y respetar los límites establecidos. Cumplir con la normativa vigente agiliza los controles aduaneros y evita multas, demoras o el decomiso de mercadería.

Con la temporada ya en marcha y Chile desplegando toda su oferta estival, viajar informado se vuelve parte del plan. El verano invita, pero cruzar la frontera con las reglas claras también es una forma de empezar bien el descanso.