Buscan intensamente a una adolescente en Allen: fue vista por última vez hace 15 días

La preocupación crece en Allen por la desaparición de una adolescente de 16 años, que fue vista por última vez hace más de dos semanas. La policía de Río Negro lanzó un pedido urgente y solicitó el acompañamiento de vecinos y vecinas para poder dar con su ubicación.

Búsqueda de una adolescente en Allen: los datos para aportar información

Según informó la Policía de Río Negro, se trata de Maza Agustina Candela, quien “se ausentó de su domicilio hace aproximadamente 15 días”. La denuncia activó el protocolo de búsqueda y la difusión inmediata del caso.

Desde la fuerza provincial indicaron que cualquier dato puede resultar clave para la investigación.

A partir de ese pedido, se difundieron canales de contacto directos para aportar información. Las autoridades señalaron que ante cualquier novedad se debe llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

La Policía de Río Negro difundió las características físicas de la adolescente y habilitó líneas de contacto.

La joven mide 1,55 metros y es de contextura física normal. Su tez es trigueña, tiene ojos marrones y cabello castaño oscuro largo hasta la cintura.

Entre los rasgos particulares, se informó que posee una cicatriz debajo de una rodilla. Además, se indicó que al momento de su ausencia no se conoce la vestimenta que llevaba puesta. Otro dato relevante es que no posee documentación personal.