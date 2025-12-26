Dólar hoy 26 de diciembre 2025: cotizaciones oficiales y blue en pleno escenario cambiario

En una nueva sesión cambiaria este viernes 26 de diciembre 2025, marcada por la expectativa del mercado, el dólar oficial mantiene su micro-devaluación diaria bajo el esquema de crawling peg dispuesto por el Banco Central.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar inicia la jornada sin grandes sobresaltos, posicionándose como la referencia fundamental para los contratos de comercio exterior y el cálculo del ahorro minorista, en un contexto donde el monitoreo de las reservas internacionales sigue siendo el eje de atención para inversores y ahorristas por igual.

Cotización del dólar oficial en bancos

Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén

Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL

Cotización del dólar blue

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 26 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este jueves 26 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1415 1475 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1432 1472 Banco Ciudad de Bs As 1415 1475 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Hipotecario 1425 1475 Banco Santander 1425 1475 Banco Credicoop 1425 1475 Banco Macro 1410 1480 Banco Piano 1425 1485 Banco BPN 1415 1485

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 26 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este jueves 26 de diciembre 2025:

$1.415 para la compra .

. $1.485 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 26 de diciembre 2025

Jueves 26 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1485 1505

Dólares financieros hoy: contexto de cotización este jueves 26 de diciembre 2025

La atención de los inversores locales se desplaza este jueves 26 de diciembre 2025 hacia la evolución de los dólares financieros, que operan bajo el pulso de las liquidaciones de bonos y el clima de negocios en el exterior.

Tanto el Dólar MEP como el Contado con Liquidación (CCL) se presentan como los termómetros reales de la liquidez en el sistema, mientras el mercado evalúa si la brecha respecto al tipo de cambio mayorista logra sostener su actual estabilidad o si los movimientos en los activos soberanos forzarán un reacomodamiento de los precios en las pantallas de las ALyCs.

Los dólares financieros operan este jueves 26 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.479,44

Dólar CCL:

Apertura: $1.577,67

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 26 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,5 en diciembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: